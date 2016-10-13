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۲۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۰

انتقام ابومازن از افسر ۴۹ ساله فلسطینی

انتقام ابومازن از افسر ۴۹ ساله فلسطینی

رئیس تشکیلات خودگردان از افسر ۴۹ ساله فلسطینی که از وی به سبب مشارکت در تشییع جنازه شیمون پرز انتقاد کرده بود، انتقام گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان، یکی از افسران فلسطینی که از وی به خاطر شرکت در مراسم تشییع جنازه شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی انتقاد کرده بود را بازنشسته کرد.

محمود عباس، افسر ۴۹ ساله فلسطینی به نام اسامه منصور را پس از اینکه دادگاهی نظامی وی را به بهانه تمرد بازداشت و یکسال حبس برای وی صادر کرد، بازنشسته کرد. نیروهای اطلاعاتی تشکیلات خودگردان ۱۰ روز قبل این افسر را به دنبال آنچه ضد ابومازن به سبب مشارکتش در تشییع جنازه پرز نوشته بود، بازداشت کردند.

این افسر خطاب به محمود عباس نوشته بود: اگر تصمیم به مشارکت در تشییع جنازه قاتل فرزندان ما را خودت اتخاذ کردی که اشتباه کردی و اگر مشورت گرفته ای، تو را گمراه کرده اند.

کد مطلب 3794742

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