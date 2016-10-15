هاشم صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه استان همدان در رده پایین‌ترین استان‌های کشور در بحث ثبت‌نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن بوده است.

وی افزود: اطلاعات دقیق و کامل سرشماری کمک شایانی به برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در موضوعات متفاوت خواهد کرد.

بخشدار مرکزی اسدآباد عنوان کرد: مردم باید بدانند که سرشماری ربطی به قطع یارانه‌ها نداشته و تنها پیش‌زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی موقعیت و شرایط کشور است.

وی بیان کرد: پس از پایان سرشماری اینترنتی، در سرشماری این دوره برای هر مأمور تکمیل فرم ۱۲۰۰ خانوار در نظر گرفته‌شده که سرشماری اینترنتی کمک شایانی در صرفه‌جویی در زمان و روند کار خواهد کرد.

وی افزود: باید باهمت و کمک همگانی، فرهنگ‌سازی و به‌کارگیری همه امکانات و اطلاع‌رسانی مناسب مردم را به ثبت‌نام اینترنتی ترغیب و تشویق کنیم.

بخشدار مرکزی اسدآباد تأکید کرد: بخشداری مرکزی در زمان مقرر از داوطلبان و مردم برای ثبت‌نام اینترنتی استقبال کرده است.

وی عنوان کرد: همان‌گونه که مردم اسدآباد در همه صحنه‌های انقلاب نقش پررنگ و مؤثری داشته‌اند، انتظار می‌رود در سرشماری اینترنتی نیز همکاری‌های کافی را داشته و از اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های سنگین بر دولت جلوگیری کنند.