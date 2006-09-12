بوش پس از يازده سپتامبر با طي مسيري اشتباه آمريكا را هميشه در حالت جنگ نگهداشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه "موس نيوز" چاپ مسكو، استون كه در آستانه يازده سپتامبر، براي نمايش فيلم خود درباره اين واقعه به روسيه رفته است در كنفرانسي خبري گفت : پس از يازده سپتامبر، آمريكا كشوري همبيشه در حالت جنگ بوده است.

كارگران فيلم "مركز تجارت جهاني" افزود: بوش به بهانه مبارزه با تروريسم آزادي هاي مدني آمريكائيها را پايمال كرده است.

به باوراين كارگران؛ آمريكا پس ازيازده سپتامبر سال 2001 مي بايستي مسئوليتي را براي مبارزه با كساني كه به اين برج ها حمله كرده بودند، انجام مي داد نه اينكه ندايي را براي مبارزه با تروريسم در جهان سر مي داد ، اقدامي كه به زعم اين كارگردان به اشغال افغانستان و عراق منجر گرديد.

وي همچنين بوش را متهم كرد طي پنج سال گذشته كشورش را در تهديد و ناامني نگهداشته و از پول و آراء راي دهندگان آمريكايي سوء استفاده كرده است.

استون مي گويد: پس از حمله به برج هاي مركز تجارت جهاني، آمريكا شروع به مبارزه با طالبان در افغانستان كرد و اين مسير اشتباهي بود كه دولت بوش آن را طي كرد.

" مركز تجارت جهاني " فيلمي بر اساس داستاني واقعي است كه در آن دو پليس اقدام به نجات بازماندگان از زير آوارها مي كنند اما ضعف اين فيلم در اين است كه قهرمان داستان فرد سفيد پوست است در حالي كه اخيراً قهرمان اين داستان كه در اوهايو زندگي مي كند با معرفي خود كه فردي آفريقايي آمريكايي تبار است كمي از اعتبار مستندي اين فيلم كاسته است.