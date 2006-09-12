عراق امن و پيشرفته در كنار خود مي خواهيم / براي توسعه روابط بايد مزاحمين از سر راه برداشته شوند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام پور محمدي در ديدار با وزير امور مهاجرين عراق گفت : پديده نا امني و افزايش آن در عراق نه به خودي خود، بلكه با تشويق و حمايت ديگران صورت مي گيرد.

وي با اشاره به ادعاي آمريكايي ها براي رفع ظلم و ايجاد امنيت و حاكميت مردم اظهار داشت: ابهام در وضعيت عراق از اين لحاظ است كه ضرر آن حتي به خود اشغالگران هم مي رسد و اين مساله، وجود تلاش هاي مشكوك براي اجراي سناريوهاي مختلف در عراق و منطقه را نشان مي دهد.

وزير كشور در اين ديدار خواستار افزايش همكاري هاي دو كشور ايران و عراق به ويژه در خصوص تبادل زوار و بازديد مردم، تبادل كالاها و فعاليت هاي اقتصادي شد و خاطر نشان كرد: وظيفه ديني، مردمي و همسايگي خود مي دانيم كه در جهت كمك به امنيت مرزها و پشتيباني از دولت عراق براي تامين امنيت داخلي ان كشور تلاش كنيم.

حجت الاسلام پور محمدي در ادامه، فعاليت گروهك هاي ضد انقلاب در عراق را از موانع هدايت شده براي افزايش همكاري هاي دو كشور بر شمرد و گفت: براي توسعه روابط ايران و عراق بايد مزاحمين از سر راه برداشته شوند.

اين گزارش مي افزايد؛ در اين ديدارهمچنين عبدالحميد سلطان وزير امور مهاجرين كشور عراق از كمك هاي ايران به مهاجرين كشورش در قبل و بعد از روي كار آمدن دولت جديد عراق قدرداني كرد.

وي ابراز اميدواري كرد مشكلات مهاجرين عراقي در ايران از بابت فرصت اشتغال و بازگشت آنها به كشورشان هر چه سريع تر حل شود.