به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد عصر پنجشنبه در جمع عزاداران مسجد امام حسین(ع) اظهار داشت: کسانی هستند که در زندگی تلاش می کنند و اعمال صالح آنها از بین رفته است اما فکر می کنند که نیکو کارند. عمری قاری قرآن بوده، روزه گرفته و نماز خوانده است ولی همه در دنیا گم می شود؛ افرادی که عبادات جاهلانه انجام می دهند اینگونه هستند.

وی با اشاره به سخنی از امام صادق که می فرماید: «انسانی که عقل دارد بی نیازترین است و انسان جاهل فقیرترین انسان است» اضافه کرد: این حدیث به ما می گوید جهل در مقابل علم نیست بلکه در مقابل عقل است.

امام جمعه آبدان افزود: امام حسین(ع) خون قلب خود را در راه خدا هدیه کرد تا بندگان را از جهل و گمراهی نجات دهد و نور عقل بر جامعه بشری بتابد و جاهلان به خود آیند. پذیرش یزید به عنوان خلیفه به علت جهل مردم بود. اگر انسان عبادت جاهلانه داشته باشد به جای رسیدن به خدا به شیطان می رسد.

وی بیان کرد: در عزاداری‌ها برخی شهرها شاخص هستند، مانند تبریز که حدود ۱۰۰ سال قبل عالمی به نام میرزا علی تبریزی مشهور به ثقه‌الاسلام بود که روس‌ها او را دستگیر کردند. روز عاشورا مردم مشغول عزاداری بودند این عالم را پای دار آوردند، شاگردان او بین مردم رفتند و به مردم اطلاع دادند، و از آنها خواستند که مانع شوند، اما مردم همراهی نکردند و آن عالم شهید شد. این مردم عبادت جاهلانه انجام می دادند.

حجت‌الاسلام حمیدی‌نژاد ادامه داد: برخی مسئولین می گویند عقلانیت اقتضا می‌کند با دشمن رابطه داشته باشیم، این کمال بی عقلی است. این افراد جاهل هستند، هر چند علم زیادی داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید مراقب باشیم عبادت جاهلانه نداشته باشیم. کسانی که با خواندن دو رکعت نماز از خدا طلب کار هستند عبادت آنها از روی جهل است.