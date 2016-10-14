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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۷:۱۰

محققان پی بردند؛

بیماری مزمن مادر موجب بروز مشکل قلبی در نوزاد می شود

بیماری مزمن مادر موجب بروز مشکل قلبی در نوزاد می شود

به گفته محققان، نوزادان متولدشده از مادران مبتلا به برخی بیماری های مزمن ممکن است با افزایش ریسک مشکلات قلبی روبرو باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، این تحلیل و بررسی شامل میلیون ها مورد تولد در تایوان بوده است. محققان دریافتند زنان بارداری که خودشان با مشکلات قلبی متولد شده بودند یا بعدها مبتلا به دیابت نوع۲ شده بودند، بیشتر مستعد داشتن نوزادان مبتلا به بیماری قلبی حاد (بیماری مادرزادی) بودند.

به گفته محققان، نوزاد مادران دارای چنین شرایطی باید به دقت بعد از تولد تحت نظر باشند.

همچنین پژوهشگران دریافته اند که در نوزاد مادران دارای چندین بیماری مزمن از جمله دیابت نوع۱، فشارخون بالا، آنمی (کم خونی) و صرع، ریسک بروز مشکلات قلبی مادرزادی تا حدودی بیشتر است.

طبق اطلاعات موجود، از ۱۰۰۰ تولد، ۵ تا ۱۵ مورد بیماری قلبی مادرزادی روی می دهد و این مسئله، علت اصلی مرگ در نوزادان تازه متولدشده است.

کد مطلب 3794843

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