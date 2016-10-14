آمریکا در حال بسترسازی برای حمله به استان «الحدیده» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «عبد الملک الحوثی» رهبر جنبش انصار الله در سالروز انقلاب ۱۴ اکتبر علیه استعمار انگلیس در سال ۱۹۶۳ تصریح کرد که آمریکا با جنایت خود سعی در بسترسازی برای تجاوز به شهر الحدیده را دارد تا درد و رنج بیشتری را به ملت یمن تحمیل کند.

وی ضمن دعوت از ارتش قهرمان و کمیته های مردمی شجاع و آزاده یمن برای حفظ هوشیاری و آمادگی کامل خود به منظور اخراج متجاوزان جنایتکار از کشور خود، بر اهمیت حفظ آمادگی در تمامی میادین جنگ به منظور وادار کردن متجاوزان به توقف تجاوزشان تاکید کرد و آن را مسئولیت دینی، ملی و انسانی دانست.

رهبر انصار الله یمن یادآور شد که ملت یمن به مسئولیتش در دفاع از خود، خاک کشورش و آبرو، استقلال و آزادی ‌اش عمل می‌کند.

عبد الملک الحوثی همچنین فرا رسیدن سالروز باشکوه انقلاب ۱۴ اکتبر یمن علیه استعمارگران انگلیسی را به ملت مسلمان این کشور تبریک و تهنیت گفت و تاکید نمود که ملت یمن در سالروز این رویداد تاریخی، حماسه دیگری را در مقابله با تجاوز آمریکایی ـ سعودی رقم خواهد زد.