نشست اوباما و مشاوران وی برای بررسی گزینه نظامی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا و مشاوران عالی وی در حوزه سیاست خارجی با برگزاری یک نشست در روز جمعه گزینه های نظامی در سوریه را بررسی خواهند کرد.

برخی از مقامات برجسته آمریکا در گفتگو با رویترز این استدلال را مطرح کردند که آمریکا باید در سوریه با قدرت عمل بیشتری وارد شود وگرنه با خطر از دست دادن نفوذ خود بر معارضان به اصطلاح میانه روی سوری و متحدان عرب، کرد و ترک خود در نبرد علیه داعش مواجه خواهد شد.

طبق اظهارات یکی از مقامات آمریکا که نخواست نامش فاش شود؛ یکی از این گزینه ها اقدام نظامی مستقیم آمریکا همچون حملات هوایی علیه پایگاههای نظامی، انبار مهمات یا پایگاههای رادار و ضدهوایی سوریه است.

این مقام مسئول در ادامه افزود که خطر نهفته در این اقدام نظامی آنست که نیروهای روسیه و سوریه اغلب با یکدیگر مشارکت دارند و اینکه احتمال یک تقابل مستقیم با روسیه افزایش می یابد؛ امری که اوباما همواره به سختی از آن اجتناب کرده است.

مقامات آمریکا صدور دستور حملات هوایی به مواضع دولت سوریه از سوی اوباما را غیرمحتمل می دانند و تأکید می کنند که وی در نشست برنامه ریزی شده خود در شورای امنیت ملی آمریکا تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد.

این مقامات می گویند که یک گزینه جایگزین، صدور مجوز برای متحدان آمریکا جهت تأمین تسلیحات پیشرفته برای معارضان تحت حمایت واشنگتن به جز راکتهای ضدهوایی دستی است؛ زیرا آمریکا بیم آن دارد که این راکتها علیه هواپیماهای خطوط هوایی غربی مورد استفاده قرار گیرند.

کاخ سفید تاکنون از هرگونه اظهارنظر در اینباره خودداری کرده است.

نشست برنامه ریزی شده روز جمعه آخرین نشست از مجموعه بحثهای داخلی آمریکا در مورد اقدامات لازم برای پایان بخشیدن به یک جنگ داخلی پنج ساله در سوریه با سیصد هزار تلفات انسانی و آوارگی نیم میلیون نفر بشمار می رود.

گفتنی است که وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه روز شنبه در شهر «لوزان» سوئیس با یکدیگر دیدار خواهند کرد و تلاشهای تاکنون نافرجام خود را برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک باردیگر آغاز می کنند. در این دیدار وزرای خارجه کشورهای ایران، ترکیه،‌ قطر و عربستان سعودی نیز حضور خواهند داشت؛‌ نشستی که مقامات آمریکا امید چندانی به موفقیت آن ندارند.

«آنتونی کوردزمن» عضو اتاق فکر «مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی واشنگتن» می گوید که شکست آمریکا در اقدام زودهنگام در سوریه- و در حلب به طور خاص-گزینه های اوباما را محدود کرده است.