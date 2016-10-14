به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «محمد ششم» پادشاه مراکش سفیر جدید این کشور در هیات های دیپلماتیک و سفارتخانه های مراکش در کشورهای دیگر را به حضور پذیرفت و اعتبارنامه های آنها را تحویل داد که در این میان، «حسن حامی» سفیر جدید این کشور در تهران انتخاب شده است.

رباط در ماه مارس ۲۰۰۹ به بهانه آنچه که «موضع غیر قابل قبول ایران علیه مراکش و مداخله آن در امور دینی این کشور» اعلام کرد، سفیر خود از تهران را احضار و روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرد.

البته این کشور در آن زمان توضیحی درباره جزئیات ادعای خود مبنی بر مداخله ایران در امور دینی خود ارائه نداد و ایران هم از این رفتار مراکش ابراز تعجب کرد.

البته رباط از سال گذشته کانال های دیپلماتیک جدیدی با ایران باز کرد و «صلاح الدین مزوار» وزیر خارجه این کشور در نوامبر ۲۰۱۵ از تصمیم کشور متبوعش برای تعیین سفیر در تهران در نزدیک ترین زمان ممکن خبر داد.

«محمد تقی موید» سفیر ایران در مراکش هم از ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ فعالیت خود در رباط را آغاز کرده است.