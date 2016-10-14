به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دوازدهم محرم و سالروز شهادت سید الساجدین(ع)، آیین ها و برنامه های عزاداری در شهرستان های استان تهران همچنان ادامه دارد.

مردم شهرستان های استان تهران که در دهه اول محرم با حضور در مساجد، حسینیه ها، امامزادگان و هیئات مذهبی در سوگ شهادت شهدای کربلا به سر و سینه زدند، در شب شهادت امام سجاد(ع) نیز به سوگواری پرداخته و عمق ارادت خود را به فرزند امام حسین(ع) نشان دادند.

بسیاری از هیئات مذهبی و مساجد شهرستان های استان تهران در شب شهادت امام سجاد(ع) میزبان عزاداران حسینی بود که خود را از نقاط مختلف به مجلس عزای شهادت سید الساجدین(ع) رساندند.

اجتماع هزاران نفری مردم در روستای سرگل شهرستان پیشوا

اگرچه دو روز از دهه اول محرم می گذرد اما برخی از ایستگاه های صلواتی در شهرستان های استان تهران همچنان پابرجا بوده و از عزاداران و سوگواران حسینی با چای و خرما و غیره پذیرای می کند.

بسیاری از عزاداران حسینی با حضور در مساجد و هیئات مذهبی، در شب شهادت امام سجاد(ع) میهمان سفره با کرامت آن حضرت بودند.

در روستای سرگل شهرستان پیشوا و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، اجتماع هزاران نفری عزاداران در شب شهادت امام سجاد(ع) برگزار شد.

در این مراسم سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، حجت الاسلام حسن منتظری رییس اداره تبلیغات اسلامی پیشوا و برخی از مسئولان اجرایی و انتظامی محلی نیز حضور داشتند.

امام سجاد(ع) چهره واقعی دستگاه بنی امیه را به همگان نشان داد

حجت الاسلام حسن منتظری رییس اداره تبلیغات اسلامی پیشوا و از کارشناسان مذهبی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: امام سجاد(ع) اولین مدافع مکتب عاشورا و نهضت کربلا بود.

وی با اشاره به خطبه آتشین حضرت سجاد(ع) در شام افزود: خطبه حضرت سجاد(ع) در شام، چهره واقعی دستگاه بنی امیه را به مردم نشان داد و این خطبه سبب آگاه شدن مردم نسبت به حوادث کربلا شد.

منتظری با تأکید بر این نکته که امام سجاد(ع) در زنده نگهداشتن پیام های عاشورا نقش اساسی را ایفا کرد، ادامه داد: اگر مجاهدت ها و تلاش های امام سجاد(ع) و حضرت زینب(س) نبود، حادثه عاشورا یا فراموش می شد یا دچار یک تحریف اساسی می گشت و امروز مکتب عاشورا مدیون تلاش های سید الساجدین(ع) است.

وی برگزاری برنامه های ویژه شهادت امام سجاد(ع) را مهم برشمرد و اضافه کرد: باید نسل جوان کشور با امام سجاد(ع) هر چه بیشتر مأنوس شوند و در این میان کتاب صحیفه سجادیه این امام همام به عنوان یک گنجینه معنوی بزرگ محسوب شده که می تواند راهنمای زندگی بشر باشد.

در برخی از شهرستان های استان تهران نظیر ورامین و پیشوا نیز عاشقان و دلدادگان به اهل بیت عصمت و طهارت در حال مهیا ساختن برنامه روز بنی اسد هستند که عصر روز دوازدهم محرم به اجرا در می آید.

در شهرستان پاکدشت نیز مردم متدین و انقلابی این شهرستان در شب شهادت امام سجاد(ع) در هیئت رزمندگان اسلام حاضر شده و در سوگ شهادت این امام همام به سر و سینه زده و اشک ماتم ریختند.

حضور عزاداران حسینی در امامزاده جعفر(ع) پیشوا

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در این مراسم معنوی، امر به معروف و نهی از منکر را از مهم ترین پیام های عاشورا عنوان کرد و اظهار داشت: نهضت امام حسین(ع) به دنبال احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود.

وی افزود: امروز همه ما باید ادامه دهنده راه و نهضت حسینی باشیم و در این راستا هر گونه کوتاهی از سوی مردم و مسئولان پذیرفتنی نخواهد بود.

محمودی با اشاره به این نکته که دشمن در تلاش است که احیای فریضه امر به معروف را در جامعه کمرنگ کند، ادامه داد: نباید اجازه داد که معروف در جامعه تبدیل به منکر و منکر تبدیل به معروف شود.

همچنین برخی از امامزادگان شاخص استان تهران نظیر امامزاده جعفر(ع) پیشوا در شب شهادت امام سجاد(ع) میزبان زائران و عزادارانی بود که خود را از نقاط دور و نزدیک به این مکان مقدس رسانده بودند.

بر اساس گزارش خبرنگار مهر، برنامه های عزاداری و سوگواری شب شهادت امام سجاد(ع) در نقاط مختلف استان تهران از جمله شهرستان های اسلامشهر، شمیرانات، پردیس، رباط کریم، دماوند، بهارستان، فیروزکوه، ورامین، پاکدشت، قرچک، پیشوا و غیره برگزار شده و در روز شهادت این امام همام نیز ادامه خواهد داشت.

گفتنی است برنامه های ویژه عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان در دهه دوم ماه محرم نیز در هیئات مذهبی و مساجد مختلف استان تهران برگزار می شود.