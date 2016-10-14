همیاران پلیس بازوان نیروی انتظامی/فرهنگ ترافیک آموزش داده می شود

سردار عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که امروز باید از همه ظرفیت ها و پتانسیل های موجود برای کاهش تصادفات و تلفات جاده ای استفاده کرد، اظهار داشت: پلیس در سال های اخیر اقدامات خوبی را در حوزه کاهش تصادفات درون شهری و برون شهری انجام داده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران افزود: جان باختن یک نفر در حوادث و تصادفات رانندگی برای پلیس سخت و دشوار بوده و به همین خاطر نیروی انتظامی می کوشد تا آمار تصادفات و تلفات در این حوزه را به حداقل ممکن برساند.

وی با اشاره به این نکته که پلیس شرق استان تهران در حوزه کاهش تصادفات و تلفات جاده ای به توفیقات خوبی دست پیدا کرده است، ادامه داد: امروز حوزه استحفاظی شرق استان تهران، راه های مهمی نظیر هراز، امام رضا(ع) و فیروزکوه را در خود جای داده و جمعیت قابل توجهی نیز در درون شهرها در طول روز تردد می کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با تأکید بر این امر که آموزش فرهنگ ترافیک در کاهش تصادفات رانندگی بسیار موثر خواهد بود، اضافه کرد: یکی از برنامه های پلیس در سال های گذشته، ارتقای آموزش فرهنگ ترافیک بوده و این مهم یکی از اولویت های جدی در نیمه دوم سال جاری است.

ناظری با اشاره به این نکته که باید فرهنگ ترافیک از همان دوران کودکی به آینده سازان ایران اسلامی آموزش داده شود، گفت: بدون تردید آموزش این فرهنگ در دوران کودکی می تواند اثرات مهمی را در ارتقای فرهنگ ترافیکی داشته باشد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به این نکته که پلیس از ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی در این بخش غافل نیست، بیان داشت: پلیس با حضور در مدارس و میان دانش آموزان و کودکان، تلاش دارد تا فرهنگ ترافیکی را ارتقا دهد.

ناظری با تأکید بر ادامه یافتن طرح همیار پلیس در شرق استان تهران متذکر شد: طرح همیار پلیس با جدیت در شرق استان تهران ادامه پیدا می کند و هر یک از کودکان و دانش آموزان می توانند به عنوان یک همیار و همراه پلیس در ارتقای فرهنگ ترافیک تلاش کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران، همیاران پلیس را بازوان نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: همیاران پلیس بازوان توانمندی در میان خانواده و جامعه محسوب می شوند و باید از این ظرفیت به صورت مطلوبی استفاده کرد.

وی متذکر شد: باید پذیرفت که همیاران پلیس نقش مهمی را در ارتقای فرهنگ ترافیکی ایفا می کنند و پلیس شرق استان تهران بر استفاده از این ظرفیت و پتانسیل تأکید دارد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به این نکته که فرهنگ ترافیکی با همدلی و همراهی آحاد مردم و مسئولان ارتقا پیدا می کند، گفت: فرهنگ ترافیکی در سایه همراهی و همدلی نهادها و مسئولان و توجه جدی مردم ارتقا پیدا می کند.

وی با تقدیر از همراهی مردم با پلیس بیان داشت: مردم همواره نشان داده اند که همراه و یاور پلیس هستند و بدون تردید با توجه جدی تر به فرهنگ ترافیکی، می توان شاهد کاهش هر چه بیشتر تصادفات و تلفات رانندگی بود.