پیروزی مقابل ایران ۸۰ درصد راه صعود است!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال جوانان ایران و قطر امروز جمعه در اولین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی آسیا به مصاف هم خواهند رفت. اهمیت این مسابقه برای هر دو تیم بسیار بالاست و کادر فنی و مسئولان ایران و قطر روی نتیجه آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

فهد الشمری مدیر تیم فوتبال قطر در این ارتباط گفت: هدف اصلی ما در این مسابقات، قرار گرفتن در جمع تیم‌های برتر و صعود به جام جهانی جوانان است که سال آینده در کره جنوبی برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم ایران را در اولین گام شکست بدهیم، این به مثابه رفتن ۸۰ درصد راه صعود به مرحله یک چهارم نهایی است.