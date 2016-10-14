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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۹:۱۹

مدیر تیم فوتبال قطر:

پیروزی مقابل ایران ۸۰ درصد راه صعود است!

پیروزی مقابل ایران ۸۰ درصد راه صعود است!

مدیر تیم فوتبال جوانان قطر می‌گوید پیروزی مقابل ایران ۸۰ درصد راه صعود به مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی آسیا است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال جوانان ایران و قطر امروز جمعه در اولین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی آسیا به مصاف هم خواهند رفت. اهمیت این مسابقه برای هر دو تیم بسیار بالاست و کادر فنی و مسئولان ایران و قطر روی نتیجه آن حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

فهد الشمری مدیر تیم فوتبال قطر در این ارتباط گفت: هدف اصلی ما در این مسابقات، قرار گرفتن در جمع تیم‌های برتر و صعود به جام جهانی جوانان است که سال آینده در کره جنوبی برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم ایران را در اولین گام شکست بدهیم، این به مثابه رفتن ۸۰ درصد راه صعود به مرحله یک چهارم نهایی است.

کد مطلب 3794864

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