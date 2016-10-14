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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۹:۳۴

بعد از برد تیم ملی فوتبال ایران؛

گزارش سایت کُره‌ای از نقش نکونام در کادر مربیگری کارلوس کی‌روش

گزارش سایت کُره‌ای از نقش نکونام در کادر مربیگری کارلوس کی‌روش

جواد نکونام و نقش وی در کادر مربیگری تیم ملی فوتبال ایران بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی به سوژه یکی از سایت‌های کُره‌ای تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسانه‌های کره جنوبی هنوز نتوانسته‌اند باخت تیم ملی کره جنوبی به تیم ایران را هضم کنند. آنها با نوشتن گزارش‌ها و مقالات مختلف به دنبال بررسی ابعاد مختلف این باخت هستند تا بتوانند آنرا ریشه یابی کنند.

سایت «ناور» به قلم  یکی از نویسندگان خود در این ارتباط گزارشی نوشته که در آن به نقش پررنگ جواد نکونام در تیم ملی اشاره شده است. یکی از مسائل موردتوجه این سایت، تفاوت فرهنگی بین سرمربی آلمانی کره جنوبی با بازیکنان این تیم است که تاکید شده به بازیکنانی مثل «چا دو ری» برای پرکردن این خلا نیاز است.

در ادامه گزارش آمده است: «در تیم ملی ایران جواد نکونام فعالیت می کند. او بلافاصله بعد از دوران بازیگری، با درخواست کارلوس کی روش به کادر مربیگری اضافه شد. نکونام چه زمان کاپیتانی و چه در زمان مربیگری، نفوذ زیادی در تیم دارد و به خوبی نقش واسطه بین کادر فنی و بازیکنان را بازی می کند. شاید بی اغراق نباشد اگر بگوییم نکونام هنوز هم کاپیتان تیم ملی است. او در انگیزه دادن به بازیکنان ایران بسیار موثر عمل می کند.»

کد مطلب 3794867

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