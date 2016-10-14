غرفه های تجاری در مرز مهران افزایش می یابد

شعبان فروتن در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرز مهران دارای شرایط مناسبی است که رفع مشکلات این مرز می تواند به رونق بیش از پیش مرز منجر شود، تعداد غرفه های تجاری در مرز مهران برای فعالیت تجار نیز کم است و با توجه به حجم بالای صادرات ضرورت دارد غرفه های بیشتری برای فعالان اقتصادی در مرز پیش بینی شود.

وی بیان داشت: ساماندهی و رفع مشکلات تجار در سریع ترین زمان ممکن به منظور توسعه صادرات غیرنفتی در مرز مهران به عراق ضروری است.

رئیس اتاق بازرگانی ایلام با اشاره به اینکه مدیریت واحد در مرز با داشتن اختیارات قانونی می تواند از هرگونه تداخل کاری جلوگیری کرده و زمینه رفع مشکلات را فراهم کند، افزود: نبود گارد گمرک در محوطه تخلیه و بارگیری، کم بودن کامیون های عراقی برای جا به جایی کالای ایرانی، کوچک بودن محوطه و همچنین داشتن یک در بین بازارچه عراق و ایلام از جمله مشکلات فراروی صادرکنندگان این استان است.

فروتن اظهار داشت: یکی از مهم ترین مشکلات مرز عدم مدیریت واحد در مرز بین المللی برای پاسخگویی به مشکلات است.