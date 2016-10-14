انتقاد از دخالت افراد غیر متخصص در حوزه سلامت روان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد اربابی در آستانه برگزاری سی و سومین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران اظهار کرد: یافته های فراوانی در زمینه شناسایی نقش مغز در عملکرد ذهن و رفتار بدست آمده است و از طرفی روش های تصویربرداری نوین عملکرد مغز را در فرایندهای ذهنی و روانی بیش از گذشته آشکار کرده است لذا ضروری است نتایج حاصل از این مطالعات و یافته ها در ایران طرح شود و مورد بررسی قرار بگیرد تا ضمن به روز رسانی تخصص روانپزشکی در کشور پژوهش های ارزشمند متخصصان و پژوهشگران ایرانی نیز معرفی شود.

وی افزود: علاوه بر این حوزه روانپزشکی وسلامت روان برای ارائه خدمات مناسب به بیماران نیازمند یک رویکرد کل نگر زیستی ،روانی واجتماعی است برای اینکه این رویکرد به نحو مناسب در کار بالینی به کار گرفته شود ضروری است که کار گروهی را در حوزه سلامت روان تقویت کنیم و به همین دلیل موضوع کارگروهی در سلامت روان را در این کنگره به عنوان موضوع اصلی مطرح ساخته ایم تا بتوان با بحث و تبادل نظر همکاری بین رشته ای در رشته های روانپزشکی، روان شناسی، متخصصان اعصاب داخلی، جراحان مغز و اعصاب و علوم اعصاب را گسترش داد، خوشبختانه در ساله ای اخیر متخصصین رشته های مرتبط با سلامت روان در کشور رشد قابل توجهی داشته اند اما آنچه که درحال حاضر نیازمند آن هستیم تقویت ارباط و تعامل بین رشته ای و رشد کارگروهی برای ارائه خدمات سلامت روان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید براینکه سلامت روان نیازمند همکاری و مشارکت گرو هی است، یادآور شد: عدم همکاری رشته های مختلف در حوزه سلامت روان نه تنها به رشد این رشته کمک نمی کند بلکه می تواند آسیب رسان باشد. فعالیت درمانی بصورت مجزا وبدون آگاهی از مداخلات یکدیگر می تواند سلامت روان مراجعین وبیماران رادرمعرض خطر قرار دهد.به همین دلیل در این کنگره از رشته های مختلف و مرتبط باسلامت روان وعلوم اعصاب دعوت شده تا در زمینه مفاهیم پایه وبالینی علوم اعصاب وسلامت روان به صورت نظری وعملی مشارکت کنند و به تبادل آخرین دستاوردهای علمی وتجربی خود بپردازند.

اربابی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در این کنگره به مباحث صنفی روانپزشکان نیز پرداخته خواهد شد، اظهار کرد: در این زمینه چند مساله حائز اهمیت است که از جمله آن می توان به ارائه خدمات حوزه سلامت روان با تعرفه های مناسب اشاره کرد ،ضمانت ارایه خدمات مناسب برخورداری ازتعرفه واقعی است، خوشبختانه در طرح تحول سلامت اقدامات مناسبی برای نزدیک شدن تعرفه خدمات ارزیابی ودرمانی سلامت روان به تعرفه واقعی اقدامات مؤثری انجام شده است اما ضروری است سازمان های حمایت گر و بیمه ها نیز به آن پایبند باشند اما هنوز تارسیدن خدمات سلامت روان به تعرفه واقعی فاصله داریم.

دبیر علمی سی و سومین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران افزود: وزارت بهداشت برای برخورداری وسیع وعادلانه مردم از خدمات بهداشت و درمان طرح تحول سلامت را اجرا کرده است لذا لازم است برای بهبود وضعیت سلامت روان و برخورداری مردم از خدمات باکیفیت دراین بخش ،به سلامت روانی اجتماعی وخدمات مرتبط باآن توجه ویژه شود..

وی وضعیت طرح پزشکان متخصص را یکی دیگر از مسائل صنفی مهم مدنظر روانپزشکان دانست و افزود: در خواست روانپزشکان جوان از وزارت بهداشت این است باتوجه محدود بودن نوع ارائه خدمات در زمان انجام طرح در محل خدمت آنها،محدودیت های فعلی همچون محرومیت ازحق داشتن مطب را تجدید نظر کند. البته در ماه های اخیر وزارت بهداشت طرح حمایت از شرکت در دوره های فوق تخصص و فلوشیپ را برای روانپزشکان در نظر گرفته است که خود شایسته تقدیر است.

اربابی، ساماندهی ورود افراد غیر متخصص به حوزه سلامت روان را از دیگر مسائل روانپزشکان عنوان کرد و یادآور شد: در بحث انجام خدمات تخصصی روانپزشکی چارچوبی تعریف شده جهت همکاری بین گروه های مختلف وجود دارد که باید با معرفی آن زمینه مشارکت مؤثر ومفید را فراهم کرد. متاسفانه مشاهده می شود برخی افراد غیر متخصص اقدام به انجام مداخلات درمانی همچون استفاده از روش های تحریک مغز می کنند که این استفاده غیرحرفه ای نه تنها به بیمارکمک نمی کند بلکه منجربه آسیب به سلامت روان وی نیز می گردد. تعریف مرزهای انجام خدمات تخصصی و تعیین افراد صاحب صلاحیت یکی از اولویت های فعلی ساماندهی ارائه خدمات سلامت روان در کشور است.

سی و سومین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران از ۲۷ تا ۳۰ مهر ماه جاری در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران برگزار می شود.