حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از چاپ مقالات پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه توسعه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، پس از تشکیل در اسفندماه ۱۳۸۳، با هدف جذب محققان و فعالان دانشگاهی به حوزه فناوری نانو و با دید تشویق و ترغیب آنان، اقدام به حمایت تشویقی از فعالیت‌های فناوری نانو در سطح کشور کرده است.

این کارگروه در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با بررسی و دسته‌ بندی کلیه فعالیت‌های علمی- پژوهشی دانشگاهی، پایان نامه دانشگاهی در مقاطع ارشد، دکتری تخصصی و عمومی، حمایت از مقاله (ISI، علمی - پژوهشی)، ارائه مقاله در همایش‌های بین المللی، مجلات علمی و پژوهشی و ISI داخلی، تالیف کتاب، ماموریت های فناورانه و برگزاری همایش ها را مورد حمایت قرار می دهد.

براساس آیین‌نامه ستاد ویژه توسعه نانو، در صورت چاپ مقاله علمی ـ پژوهشی در مجلات داخلی در حوزه فناوری نانو و تایید آن توسط کمیته علمی ستاد نانو، به آن مقاله حمایت تشویقی به مبلغ ۸ میلیون ریال تعلق می‌گیرد.