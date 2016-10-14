سرگیجه ریسک زوال عقل در سالمندان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، در یک مطالعه جدید محققان هلندی دریافتند افراد مسنی که مبتلا به «اُفت فشارخون ارتواستاتیک» هستند ۱۵ درصد بیشتر در معرض ابتلا به دمانس یا زوال عقل در سنین بالاتر قرار دارند. اُفت فشارخون ارتواستاتیک شرایطی است که در آن هر زمان فرد به سرعت بلند می شود و می ایستد دچار اُفت فشارخون می شود.

حالت سرگیجه به این دلیل روی می دهد که بلندشدن به صورت ناگهانی موجب اُفت فشارخون می شود و در مقابل حرکت جریان خون به سوی سر کاهش می یابد.

این تحقیق شامل بیش از ۶۲۰۰ زن و مرد ثبت نام کرده در مطالعه روتردام بود. در ابتدای مطالعه، میانگین سنی شرکت کنندگان، ۶۹ سال بود و مبتلا به زوال عقل نبوده و هرگز دچار سکته مغزی هم نشده بودند.

زمانیکه مطالعه آغاز شد، محققان به این موضوع توجه کردند که کدامیک از افراد حاضر در مطالعه، دارای اُفت فشارخون ارتواستاتیک بودند.

بعد از میانگین ۱۵ سال پیگیری وضعیت این افراد، محققان دریافتند اُفت فشارخون ارتواستاتیک با افزایش ۱۵ درصدی ریسک بروز انواع دمانس از جمله بیماری آلزایمر، دمانس عروقی و دمانس پارکینسون مرتبط است.

طبق این مطالعه، قلب برای تعدیل افت ناگهانی فشار خون، ضربانش تندتر می شود تا خون بیشتری برای بدن تامین کند. اما افراد مبتلا به اُفت فشارخون ارتواستاتیک دارای این میزان افزایش «جبرانی» در ضربان قلب نیستند از اینرو ۳۹ درصد بیشتر در مقایسه با افراد فاقد این مشکل، مبتلا به زوال عقل می شوند.

دکتر فرانک ولترز، سرپرست تیم تحقیق از مرکز پزشکی اراسموس، در این باره می گوید: «چندین توضیح احتمالی برای این ارتباط وجود دارد. به عنوان مثال اگر جریان خون به سوی مغز با هر بار بلندشدن فرد کاهش یابد، ممکن است اکسیژن کافی به مغز نرسد که همین مسئله به مغز آسیب می رساند.»