۵۰۰۰ هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به آبیاری نوین مجهز می شود

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به سیستم آبیاری نوین مجهز می شود، اظهار داشت: این اراضی در سالجاری با اعتبارات دولتی و کشاورزان به سیستم آبیاری نوین مجهز می شود.

وی افزود: با تجهیز این اراضی به سیستم آبیاری نوین، تولید محصولات کشاورزی در این استان افزایش می یابد.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید از مهمترین اهداف تجهیز اراضی به سیستم آبیاری نوین است.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری یکی از استان های توانمند در تولید محصولات زراعی است.