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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۸

در پیام تبریک به دبیرکل جدید سازمان ملل؛

ظریف: اجرای برجام و ایفای تعهدات کلیه طرفها را پیگیری کنید

ظریف: اجرای برجام و ایفای تعهدات کلیه طرفها را پیگیری کنید

وزیر امور خارجه کشورمان درپیام تبریک خود به دبیرکل جدید سازمان ملل،خواستار مبارزه باافراطی­ گری خشن، یافتن راه­ حل­های مسالمت آمیز وبرآمده ازخواست مردم در یمن و سوریه و اجرای کامل برجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه؛ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیام تبریک خود به آنتونیو گوترس خواهان مبارزه سازمان ملل متحد با افراطی­ گری خشن و ایفای نقش موثر و کارآمد این سازمان در یافتن راه­ حل­های مسالمت آمیز و برآمده از خواست مردم در یمن و سوریه شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان به ثمررسیدن برجام را مایه افزایش امید در منطقه برشمرده و از گوترس خواسته است تا به اجرای کامل برجام و ایفای کامل کلیه طرفها به تعهدات خود طبق این توافق کمک کرده و آن را پیگیری نماید.

کد مطلب 3794894

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