ظریف: اجرای برجام و ایفای تعهدات کلیه طرفها را پیگیری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه؛ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیام تبریک خود به آنتونیو گوترس خواهان مبارزه سازمان ملل متحد با افراطی­ گری خشن و ایفای نقش موثر و کارآمد این سازمان در یافتن راه­ حل­های مسالمت آمیز و برآمده از خواست مردم در یمن و سوریه شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان به ثمررسیدن برجام را مایه افزایش امید در منطقه برشمرده و از گوترس خواسته است تا به اجرای کامل برجام و ایفای کامل کلیه طرفها به تعهدات خود طبق این توافق کمک کرده و آن را پیگیری نماید.