به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی صبح جمعه در مراسم افتتاح آبرسانی در قالب اردوی جهادی دانشجویان جامعة المصطفی در بندپی شرقی بابل اظهار داشت: حضور و انگیزه خدمت برای انجام خدمت رسانی از مسائل مهمی است که در اردوهای جهادی با قوت دنبال می شود.



وی با تأکید بر اینکه اردوهای جهادی، گامی مهم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: نیروهای بسیج سازندگی، در تمام عرصه ها با کار جهادی و شبانه روزی خود در به حداقل رساندن هزینه ها با تمام توان وارد شده اند و در برخی موارد کارهایی را با ده درصد هزینه به سرانجام رسانده اند.



نقدی گفت: بسیج سازندگی مازندران توانست در عرصه فرآوری مرکبات و تبدیل دور ریز های آن به سرمایه ملی نیز قوی عمل کند ودر بخش های دیگر نیز پروژهایی با هزینه گزاف را به حداقل برساند.



وی با بیان اینکه مرزهای ما ساخته دست استعمار نیست بلکه نشأت گرفته از انسانیت است، ادامه داد: کمک رسانی، مرزوبوم و کشور نمی شناسد و هر کجا که محرومی نیاز به کمک دارد؛ مردم با هر قوم و ملیتی دست به دست هم می دهند تا آن را رفع شود.



رئیس سازمان بسیج مستضعفان کشور با اشاره به عملیات آبرسانی روستایی بخش بندپی شرقی بابل با همت ۵۰ طلبه از ۱۸ کشور خارجی اعم از افغانستان، آذربایجان،ترکمنستان، تاجیکستان، هندوستان، چین، کومار، استرالیا، ارمنستان و چند کشور آفریقایی در قالب اردوهای جهادی گفت: این دانشجویان با فکر این موضوع که این جا کشورشان نیست، به این کار جهادی نپرداختند .



نقدی افزود: اولین کارعمرانی این گروه جهادی در مازندران مربوط به فعالیت های عمرانی در مناطق محروم شهرستان نوشهر در سال ۹۰ بود و افتتاحیه پروژه آبرسانی به مناطق محروم بندپی شرقی بابل، دومین اقدام دانشجویان طلبه خارجی جامعه المصطفی قم است.



وی با اشاره به الگوگیری کشورهای مختلف از اردوهای جهادی بسیج گفت: ۹ کیلومتر عملیات آبرسانی در مناطق صعب العبور از اقدامات مفید و موثر گروه جهادی جامعه المصطفی است که طی ده روز در قالب اردوهای جهادی بسیج در مناطق مختلف کشور اجرا می شود.



نقدی افزود: این گروه جهادی به منظور کسب تجربه و انتقال الگوی مناسب و جامع المنافع محرومیت زدایی در کشورهای خود اقدام به اجرای این عملیات کردند.



وی گفت: همانطور که به کمک کشورهای دیگر می شتابیم، این بار اول نیست که از کشورهای مختلف به کمک ما می آیند؛ بلکه در دوران دفاع مقدس نیز از اقوام مختلف به کمک ما آمدند ودر آن زمان هم برخی کشورها یاری‌گر ما در طول دفاع مقدس بودند که نمی توان خدمات انجام شده را نادیده گرفت.