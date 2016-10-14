انتقاد از نحوه پارک خودروها در خیابان های پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با اعلام اینکه شهرداری ها موظف به تأمین هزینه های مورد نیاز به منظور اداره و مدیریت شهرها هستند، گفت: همان‌گونه که سال گذشته نیز شهردار تهران اعلام کردند، مدیریت شهری آمادگی دارد تا اگر لازم باشد دیگر مجوز ساخت و ساز در تهران صادر نکند، مشروط بر این که هزینه های نگهداری پایتخت را تأمین کنند.

وی افزود: البته کمیسیون ماده ۵، متولی صدور پروانه ساخت و ساز است که نمایندگان چند وزارت خانه در آن حضور دارند و آنچه در حوزه ساخت و ساز اتفاق می افتد، به امضای نمایندگان وزارت خانه های عضو این کمیسیون می رسد.

وی با تأکید بر این که در حال حاضر، تهران در دوران گذار از شهری «خودرو محور» به شهری «ریل محور» قرار دارد، اعلام کرد: البته شهرهایی همچون لندن و توکیو هم این دوران را سپری کرده اند و امروز در شهرهای پیشرفته دنیا، توسعه ریل محور، اساس توسعه است و اقدامات و فعالیت های شهری در این شهرها بر اساس شکل گیری مترو و نحوه استقرار ایستگاه ها و توسعه خطوط مترو صورت می پذیرد.

روزانه ۳ میلیون نفر از شهرها و شهرک های اطراف وارد تهران می شوند

معاون شهردار تهران با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به مباحث ترافیکی در توسعه شهری به عنوان یک اصل پذیرفته شده، اظهار کرد: الزامات ترافیکی در قالب عارضه سنجی های ترافیکی، موضوعی است که رعایت آن در ساخت و سازهای شهری لازم الاجراست و مورد توجه قرار می گیرد.

حسینی با بیان اینکه مدیریت شهری در تهران، تمام تلاش خود را به منظور توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی با محوریت حمل و نقل ریلی به کار گرفته، تصریح کرد: طبق طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، شبکه بزرگراهی پایتخت ۵۵۵ بزرگراه دارد که در حال حاضر ۵۴۵ کیلومتر آن ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه علاوه بر این، شبکه ریلی پایتخت نیز شامل ۷ خط مترو است که در حال حاضر ۵ خط آن فعال و در دست بهره برداری است و ۲ خط دیگر نیز ظرف سال جاری و سال آینده به پایان رسیده و به بهره برداری می رسند، اضافه کرد: متأسفانه برخی سیاست ها منجر به افزایش جمعیت تهران شده و روزانه ۳ میلیون جمعیت به این کلانشهر تردد می کنند.

با عدم صدور مجوز ساخت و ساز، معضل ترافیک تهران حل نخواهد شد

معاون شهردار تهران با اشاره به این که هر روز از شهرها و شهرک های اطراف تهران همچون پردیس، واوان و اندیشه، صدها هزار نفر به این کلان شهر سفر می کنند، اظهار کرد: شهرداری تهران موظف به خدمات رسانی به ۳ میلیون نفری است که روزانه وارد این کلان شهر می شوند.

حسینی با بیان اینکه نیمی از بافت شهری تهران قدمت صد ساله دارد و مسائل و مشکلات این کلانشهر یک شبه ایجاد نشده اند و موضوعات پایتخت باید همه جانبه دیده شود، تصریح کرد: با عدم صدور مجوز ساخت و ساز، معضل ترافیک تهران حل نخواهد شد، هر چند در مواردی به خاطر آثار و عوارض ترافیکی از مجوز ساخت و ساز صادر نکرده ایم.

وی با تأکید بر اینکه برای حل مشکل ترافیک، ابتدا باید در فرهنگ ترافیک و نحوه استفاده از وسایل نقلیه تجدید نظر کنیم، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، مشاهده نمی کنیم یک باند از هر طرف خیابان متعلق به خودروها باشد و دو باند یک خیابان سه بانده به پارک خودروها اختصاص داشته باشد و همه باید یاد بگیریم تا مصالح جمعی را بر منافع فردی مقدم بدانیم.