وضعیت ترافیکی جاده های کشور/توصیه به رانندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسی امیری گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس- کرج حدفاصل مرزن آباد تا ولی آباد و محور آمل- تهران محدوده سه راهی چلاو سنگین و حدفاصل پنجاب تا گزنک و حدفاصل پلور تا آبعلی نیمه سنگین و در آزادراه رشت - قزوین دربیشتر نقاط تردد پرحجم و رو به افزایش ومحدوده کنارگذر ترافیک سنگین و در مابقی محورهای اصلی کشور تردد به صورت عادی و روان است .

وی افزود: با توجه به اینکه چهار روز تعطیلات عزاداری ایام محرم امروز به پایان می رسد، موج بازگشت مسافران از شهرهای زیارتی و زادگاهشان آغاز شده است. پیش بینی می کنیم تا ساعات دیگر ترافیک در جاده های کشور افزایش یابد.

سردار امیری ادامه داد: در حال حاضر ترافیک در جاده هراز از پارک جنگلی آمل تا نارنجستان نیمه سنگین است و تردد خودروها با سرعت اندک انجام می شود. همچنین در جاده چالوس از مرزن آباد تا دزدبن ترافیک نیمه سنگین است.

به گفته جانشین رئیس پلیس راهور، در روزهای گذشته ترافیک در جاده های شهرهای مذهبی همانند مشهد و قم سنگین بود که پیش بینی می کنیم این جاده ها نیز امروز بار ترافیکی سنگینی داشته باشند.

سردار امیری از یک طرفه شدن جاده چالوس خبر داد و افزود: از ساعت ۱۳ امروز تردد از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و از ساعت ۱۵ نیز جاده از مرزن آباد به سمت میدان امیر کبیر کرج یط طرفه می شود.



وی از رانندگان خواست بازگشت از سفرشان را به ساعات پایانی روز موکول نکنند و افزود: هرچه به ساعات عصرگاهی و شب نزدیک می شویم، ترافیک افزایش یافته و در صورت موکول کردن سفر به ساعات پایانی روز باید زمان بیشتری را در ترافیک سپری کنند.