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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸

فرماندار شهرستان بهمئی:

خسارت زلزله ۴.۸ ریشتری بهمئی در دست بررسی است

خسارت زلزله ۴.۸ ریشتری بهمئی در دست بررسی است

یاسوج – فرماندار شهرستان بهمئی گفت: خسارت زلزله ۴.۸ ریشتری در این شهرستان در دست بررسی است.

سلطانعلی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زلزله بامداد امروز در این شهرستان خسارت جانی در پی نداشته است.

وی اظهار کرد: این زلزله تنها موجب ترک برداشتن دیوار برخی ساختمانها در این شهرستان به خصوص بخش ممبی شده که کانون اصلی زلزله بوده است.

رحمانی بیان کرد: با این حال خسارت های ناشی از این زمین لرزه در دست بررسی است و گروههای برای برآورد خسارت به روستاها اعزام شده اند.

وی اظهار داشت: روستاهای این منطقه پراکنده هستند و پس از بررسی این روستاها می توان گزارش دقیقی از میزان خسارتها اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای به بزرگی ۴.۸ریشتر ساعت پنج و ۱۳ دقیقه بامداد امروز شهر لیکک در شهرستان بهمئی را لرزاند.

کد مطلب 3794917

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