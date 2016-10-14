خسارت زلزله ۴.۸ ریشتری بهمئی در دست بررسی است

سلطانعلی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: زلزله بامداد امروز در این شهرستان خسارت جانی در پی نداشته است.

وی اظهار کرد: این زلزله تنها موجب ترک برداشتن دیوار برخی ساختمانها در این شهرستان به خصوص بخش ممبی شده که کانون اصلی زلزله بوده است.

رحمانی بیان کرد: با این حال خسارت های ناشی از این زمین لرزه در دست بررسی است و گروههای برای برآورد خسارت به روستاها اعزام شده اند.

وی اظهار داشت: روستاهای این منطقه پراکنده هستند و پس از بررسی این روستاها می توان گزارش دقیقی از میزان خسارتها اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای به بزرگی ۴.۸ریشتر ساعت پنج و ۱۳ دقیقه بامداد امروز شهر لیکک در شهرستان بهمئی را لرزاند.