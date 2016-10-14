سعادت و نجات ما در پیروی عملی از شعار «هیئات منا الذله» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، آیت الله سید محمد سعیدی با صدور پیامی از تمامی کسانی که در برپایی عزای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تلاش کرده‌اند، تقدیر و تشکر کرد.

پیام متن پیام تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام بر ملت شریف ایران اسلامی و مردم عزیز شهر مقدس قم خداوند بزرگ را شاکرم که ملت انقلابی ایران اسلامی، عاشقان و همیشه در صحنه بار دیگر شور و شعور حسینی خود را در تعظیم شعائر حسینی به رخ عالمیان کشاندند و سایه یأس و ناامیدی بر دل سیاه دشمنان عاشورا انداختند و انشاءالله به کوری چشم وهابیون، تکفیری‌ها و داعش هر سال بر ارادتمندان مولای شهیدمان و مراسم عزای او افزوده خواهد شد.

اینجانب به عنوان خدمتگزار حرم اهل بیت در شهر «جهاد و اجتهاد» بر خود لازم می دانم از جوار ملکوتی فاطمه معصومه سلام الله علیها خالصانه ترین مراتب سپاس خود را تقدیم آحاد مردم شریف و انقلابی قم، همه دستگاه‌ها، هیئات مذهبی و خادمان بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که در برگزاری هرچه با شکوه تر عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام تلاش خود را مبذول داشته اند، تقدیر و تشکر کنم.

دنیا بداند که برای حسینی شدن ما، زینب کبری سلام الله علیها بی حسین علیه السلام شد و خود به اسارت رفت و هرگز نخواهیم گذاشت که رنج بی حسین علیه السلام شدن زینب کبری سلام الله علیها و اسارتش فراموش گردد.

ما از امام راحل و مقام معظم رهبری آموخته‌ایم که سعادت و نجات ما در پیروی عملی از شعار «هیئات منا الذله» شهید کربلاست، همان شعاری که شهیدان و جانبازان ما برای تحقق آن جان و جسمشان را تقدیم خداکردند.

ما از «انی احامی ابدا عن دینی» قمر بنی هاشم علیه السلام آموختیم که باید با بصیرت و قاطعیت مقابل فتنه‌ها و فتنه‌گرها ایستاد، همان‌گونه که ملت قهرمان ایران در فتنه ۸۸ مقابل دسیسه‌های شیطانی فتنه گران دست از حمایت امام و انقلاب بر نداشتند. خداوند را قسم می‌دهم که همه مظلومان عالم را از چنگال ستمگران و جنایتکاران، به خصوص امریکا، رژیم صهیونیستی، آل سعود و آل خلیفه نجات عنایت فرماید.

در جوار مضجع نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای فرج مولایمان حضرت ولیعصر(عج) و طول عمر مقام معظم رهبری و سربلندی ملت شریف ایران و مردم عزیز قم دعا می‌کنم.