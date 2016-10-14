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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

فیلم/ دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان

فیلم/ دسته عزاداری زینبیه اعظم زنجان

زنجان-مسجد زینبیه اعظم زنجان که یکی از مهم‌ترین اماکن مذهبی این شهر محسوب می‌شود، همه ساله در ایام محرم پذیرای خیل عاشقان اباعبدالله‌الحسین (ع) از سراسر کشور و حتی خارج از کشور است.

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به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران حسینی در ۱۱ محرم با شرکت گسترده در دسته عزاداری مسجد زینبیه اعظم زنجان، وحدت و یکپارچگی شیعیان و عاشقان خط سرخ امام حسین (ع) را به تصویر کشیده و جلوه‌ای از عشق و دلدادگی خود را به سرور و سالار شهیدان به نمایش می‌گذارند.

در ۱۱ محرم، شهر زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی جلوه معنوی خاصی به خود می‌گیرد و عاشقان امام حسین (ع) خود را آماده برای حضور در این اجتماع عظیم و حماسی می‌کنند تا ندای «یا حسین» و «یا زینب» سر دهند و به یاد شهدای دشت کربلا، ناله کرده و اشک ماتم جاری سازند تا شاید اندکی آرام شوند.

کد مطلب 3794941

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