به گزارش خبرنگار مهر؛ پیام مرادی دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در سخنرانی پیش‌خطبه‌های امروز نماز جمعه ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) اظهار داشت:: سیدالشهدا با عنوان مردی که تمام هستی خود را فدا کرد فریاد ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی سر داد که این فریاد متعلق به زمان و عصر خاصی نیست و همه افراد این فریاد تحسین می‌کنند.

وی تاکید کرد: فریاد سیدالشهدا متعلق به یک دوره خاص نیست، اگر قیام امام حسین برای کوتاه ماندن دست افراد فاسد از بیت‌المال بود انقلاب اسلامی هم بر همین باور ایجاد شد و تلاش انقلاب اسلامی نیز برای کوتاه ماندن دست افراد فاسد از مال مردم بود.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با بیان اینکه عالی‌ترین مفهوم در اداره جامعه را مفهوم عدالت است گفت: عدالت در راس تمام مفاهیم است و ملت ما به عنوان مردمی که برای برقراری نظام اسلامی خون و جان دادند حق دارند در نظام اسلامی طعم عدالت را بچشند اما کسانی می‌توانند عدالت را پیاده کنند که پاک‌دست بوده و با مفاهیم عدالت آشنا باشند.

وی ادامه داد: چطور می‌شود پذیرفت کسانی که حکم مسئولیت از ملت گرفتند در اوج گرفتاری مردم که ملت برای تامین هزینه‌های اولیه خود با مشکل مواجه‌اند حقوق چندصد میلیونی دریافت کنند؟ چطور می‌توان باور کرد که این گونه افراد توان برقراری عدالت در جامعه را دارند؟ مگر این گونه نیست که شکم‌های پرشده از حرام مسئولان سبب سقوط نظام‌ها می‌شود؟ آیا نباید بترسیم که شکم‌های بعضا پر شده از حرام برخی در نظام اسلامی زمینه سقوط آن را فراهم کند؟

مرادی تاکید کرد: معتقدیم اگر مسئولیت‌های بزرگ به افراد پست واگذار شده و افراد دلسوز را خانه‌نشین کنیم باید نگران باشیم، نظام اسلامی باید در داخل با ریشه‌کن کردن فساد از داشته‌های مردم حراست کرده و نگهبان منافع ملی باشد.

وی با تاکید بر اینکه امروز همه ما فهمیدیم که قراردادهای بین‌المللی درمان درد بی‌عرضگی برخی مدیران داخلی نیست اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی که توحش خود را در منطقه به نمایش گذاشتند می‌خواهند برای ما نسخه شفابخش بنویسند؟ آیا حاکمان خوک‌صفتی که در یمن کشتار به راه انداختند و احترام به استقلال ملت‌ها را معامله کردند می‌خواهند دلسوز ما باشند؟ حتما این اتفاق نمی‌افتد.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل پیشنهاد کرد: مسئولان کشور به جای دل بستن به این موارد به دنبال ترمیم افکار خود باشند، مسئولان باید (اگر حافظه‌شان یاری می‌کند) به آرا و اندیشه‌های امام رجوع کنند و بدانند که امام در رابطه با ارج نهادن به مستضعفان چه صحبت‌هایی داشته‌اند، مسئولان باید به توصیه‌های رهبری در رابطه با رسیدگی به وضع مردم عمل کنند.

مرادی اظهار داشت: فهم ما از امام و ارج به افکار امام نباید منحصر به این باشد که عده‌ای میلیاردها تومان هزینه کنند تا حرم باشکوه برای امام بسازند، البته این هم باید باشد ولی اگر حرم باشکوه ساختیم و افکار امام را فراموش کردیم ضربه می‌خوریم.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی توفیقاتی داشته و افق‌های روشنی هم پیش رو دارد، اگر انقلاب اسلامی توان برقراری چنین امنیتی در ناامن‌ترین منطقه جهان را داشته حتما توان مقابله با فساد را هم دارد، اگر نفوذ معنوی و سیاسی جمهوری اسلامی امروز منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار داده بنابراین ما توان دفاع عزتمندانه از آرمان‌ها را هم داریم.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در پایان تاکید کرد: ما نیاز نداریم که به سراغ امام حسین برویم و بخواهیم قیام امام حسین را به نحو غلط برای مردم تفسیر کنیم، زمانی می‌گفتند هیئات را سیاسی نکنید، عده‌ای ملبس به لباس روحانیت خجالت هم نمی‌کشند و امام حسین و قیامش را تلاش برای مذاکره تفسیر می‌کنند. علما باید جلوی این رفتارها بایستند و این فهم غلط را در ریشه نابود کنند.