وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیمش پیش از بازی با فرش آرای مشهد در لیگ برتر فوتسال، گفت: ما امسال تیم جوانی داریم. برای بازی قبل با طرح و توسعه قزوین، سنگ سفیدی را به خاطر مصدومیت نداشتیم و حسین طیبی هم که نغمه جدایی سر داده است. برای همین نیاز بود که امتیاز بگیریم و خوشبختانه توانستیم به پیروزی برسیم.

وی افزود: یکشنبه باید در مشهد به مصاف تیم فرش آرا بریوم. بازی سختی با فرش آرا داریم. آنها کاملا سرحال و آماده هستند و چند بازیکن خوب هم امسال به تیمشان اضافه شده است. البته ما هم تمرینات خوبی داشته ایم و بازیکنانمان مشکل جدی ندارند.

سرمربی تاسیسات در خصوص جدایی حسین طیبی خاطرنشان کرد: فکر می کردیم طیبی امسال به ما کمک می کند ولی او در قراردادش بندی داشت که در صورت داشتن پیشنهاد خارجی، جدا شود. بعد از جام جهانی حسین طیبی گفت که پیشنهاد خارجی دارد و می خواهد برود.

شمسایی ادامه داد: ما هم از طریق رسانه ها متوجه این موضوع شدیم و برای باشگاه تا الان هم دعوتنامه نیامده است. فعلا قرار است حسین مراحل اداری را برای فسخ قرارداد طی کند.

سرمربی تاسیسات تاکید کرد: طیبی پیشنهادش را دیر به ما اعلام کرد. الان زمان خوبی برای انتخاب بازیکن جایگزین نیست. روی هر بازیکنی که به جای حسین دست گذاشتیم، تیم داشت و تا الان نتوانسته ایم جایگزین پیدا کنیم.