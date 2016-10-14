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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

بانک شهر اعلام کرد؛

امتیاز ویژه کارت اعتباری برای کارکنان شهرداری

امتیاز ویژه کارت اعتباری برای کارکنان شهرداری

بانک شهر با هدف تسهیل در ارائه خدمات بانکی و ارتقای سطح معیشت سهامداران خود، کارت اعتباری را با شرایط ویژه به کارکنان شهرداری‌ها ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، این بانک به عنوان تنها بانک تخصصی در حوزه مدیریت شهر و به منظور ارتقای کیفی سطح زندگی کارکنان مجموعه مدیریت شهری شامل شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه آنها که بیشترین سهامداران بانک را تشکیل می‌دهند، شرایط و امتیازات ویژه‌ای را در صدور کارت‌های اعتباری در راستای سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی برای کارکنان شهرداری پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس، سقف اعتبار قابل تخصیص به هر فرد برای کارت‌های اعتباری خرید کالا، با توجه به اعتبارسنجی بانکی و متناسب با ظرفیت و توان مالی مشتری در سه سطح برابر بخشنامه بانک مرکزی، محاسبه و اختصاص داده می‌شود.

بانک شهر با توجه به سیاست حمایتی خود از کارکنان شهرداری‌ها، کارت‌های اعتباری را به این افراد با تسهیلات ویژه ارائه می‌دهد که این اقدام، از امتیازات بسیار ویژه برای کارکنان شهرداری‌ها محسوب می‌شود

بر اساس این گزارش، برخی بانک‌ها به منظور جبران هزینه‌های قیمت تمام شده پول، اقدام به سپرده گذاری مشتریان می‌کنند که بانک شهر در این طرح،   به صورت طبیعی نرخ سود مورد انتظار را برای کارکنان شهرداری‌ها به عنوان امتیاز ویژه کاهش داده است.

کد مطلب 3794972

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