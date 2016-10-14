استعفای رئیس آموزش و پرورش بمپور/ تعلیق مدیر مدرسه/ احضار معلم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان علیرضا نخعی اظهار کرد: با انگیزه صیانت از فداکاری های همه معلمان استان که در شرایطی سخت برای آموزش کودکان این مرز و بوم فداکارانه تلاش می کنند با عاملین این حادثه شدیدا برخورد خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: تلاش و دلسوزی معلمین استان بر کسی پوشیده نیست و این تلاش تا بدانجا پیش رفته است که معلمان این دیار از بزرگترین سرمایه انسانی که همان بذل جان است نیز دریغ نکرده اند. معلمین شهید حوادث تروریستی و همچنین فداکاری معلم خاشی که برای حفظ جان دانش آموزانش حتی از جان خود گذشت، نمونه ای از این فداکاری هاست.

وی با اشاره به موارد فوق تاکید کرد : به همین دلیل به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد اقدام غیر تربیتی و نسنجیده یک همکار فرهنگی به حیثیت تلاش های سایر همکاران ما خدشه وارد کند و به همین سبب علاوه بر این معلم خطا کار با مدیر مدرسه ای که چنین اتفاقی در مدرسه ی وی رخ داده نیز با شدت برخورد خواهد شد .

نخعی تصریح کرد : همه ساله در آستانه بازگشایی مدارس جلسات متعددی با مدیران آموزش و پرورش برگزار می شود و همه توصیه های لازم به همراه بخشنامه های لازم الاجرا به همه ی مدارس فرستاده می شود . به همین علت است که با وجود همه ی این حساسیت ها از چنین خطاهایی به سادگی نمی گذریم .

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت : ما درهر منطقه ای که موضوع تنبیه بدنی در آن اتفاق بیافتد یک نمره منفی برای رئیس آموزش و پرورش آن منطقه لحاظ می کنیم و در صورت تکرار ، ضمن برخورد جدی ، حتی با عزل آن رئیس نیز پیش خواهیم رفت .

وی با اشاره به اینکه به صورت تلفنی با دانش آموز مصدوم و خانواده وی صحبت کرده و در جریان روند درمان وی هستم خاطر نشان کرد : پس از ارزیابی های انجام شده مدیر این مدرسه تعلیق و معلم خاطی نیز به هیئات رسیدگی به تخلفات احضار شده است .

رئیس آموزش و پرورش بمپور: به حرمت افکار عمومی استعفا می دهم

گفتنی است در پی این رویداد «فریدون دامنی» رئیس آموزش و پرورش منطقه بمپور نیز از سمت خود استعفا کرد . در بخشی از متن استعفای وی خطاب به مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان آمده است: با سلام و احترام و تشکر از عنایات حضرتعالی با توجه به تنبیه بدنی دانش آموز در حوزه مسؤلیت اینجانب و نظر به حساسیت موضوع و اینکه شاید قصوری از طرف اینجانب در امر نظارت و توجیه زیر مجموعه صورت گرفته باشد به احترام دانش آموز عزیز و خانواده اش و همچنین به حرمت افکار عمومی که به حق در این قضیه جریحه دار گردیده استعفای خویش را از مسؤلیت آموزش و پرورش بمپور تقدیم میدارد. باشد که دیگر شاهد اینگونه حوادث در مجموعه دستگاه مقدس تعلیم و تربیت نباشیم ان شالله.

شایان ذکر است امروز مدیرکل آموزش و پرورش استان به همراه جمعی از مسئولان آموزش و پرورش به منظوردیدار، تفقد، دلجویی و اطلاع از روند درمان با خانواده دانش آموز مصدوم به بمپور سفرکرده اند.

قیصر قادری دانش‌آموز پایه پنجم دبستان ادیب روستای خیرآباد منطقه بمپور است که توسط معلمش مورد تنبیه بدنی قرارگرفته و اکنون در بیمارستان ایران شهرستان ایرانشهر تحت درمان قرار گرفته است