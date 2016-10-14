جیمز وایت: نیمه نخست دیدار با الشرطه اصلاً خوب نبودیم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدار امروز پتروشیمی مقابل الشرطه عراق در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات باشگاه‌های آسیا که با برتری نماینده کشورمان همراه بود، جیمز وایت یکی از دو بازیکن خارجی پتروشیمی گفت: مسابقات باشگاه‌های آسیا تورنمنتی در سطح بالا است؛ هر چند این برای نخستین بار است که بازیکنان پتروشیمی در قالب یک تیم در این رویداد شرکت می‌کنند.

وی تصریح کرد: مدت زمان زیادی نیست که با هم‌ تیمی‌هایم در یک تیم بازی می‌کنیم و شاید به همین دلیل خیلی هماهنگ نیستیم طوری که در نیمه نخست دیدار امروز همانند دیدار مقابل الریاضی خیلی خوب کار نکردیم اما در نیمه دوم شرایط بهتر شد و به خوبی بازی را کنترل کردیم.

این بازیکن با اشاره به دیدار مرحله نیمه نهایی که به احتمال زیاد مقابل نماینده چین برگزار می‌شود، گفت: باید بهترین نمایش را داشته باشیم و روی دفاع تیمی بهتر متمرکز شویم. «تونی آدامز» و «آندره بلک» بازیکنان خوب و بزرگی در این تیم هستند؛ باید در قالب یک تیم، دفاعی کار کنیم تا بر حمله موفق‌تر شویم.