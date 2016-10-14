خیرین در تأمین مسکن محرومان اردبیل مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی ظهر جمعه در جلسه خیرین مسکن‌ساز تصریح کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات مطلوبی برای تأمین مسکن محرومان صورت گرفته است.

وی با تأکید به اینکه به ویژه در روستاها وضعیت حمایت مقبول است، اضافه کرد: به عنوان مثال یکی از خیرین استان اجاره‌بهای ۷۲ واحد مسکن محرومان را متقبل شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه تأمین اجاره‌بهای ۱۲ واحد مسکن محرومان در دستور کار است، ادامه داد: متأسفانه نیازمندی‌های متعددی احصا شده از جمله اینکه تعداد قابل‌توجهی از افراد نیازمند که توان پرداخت رهن و اجاره‌بها ندارند، شناسایی شدند.

سبحانی تصریح کرد: در برخی مناطق نیازها به مراتب بیشتر است بطوریکه موردی داشتیم که خانوار به دلیل ناتوانی در تأمین مسکن در چادر هلال‌احمر زندگی می‌کرد.

وی افزود: هر چند احداث مسکن ۲۴ واحدی محرومان در دستور کار است، لازم است خیرین نیز در احداث مسکن و یا حداقل تأمین اجاره‌بها مشارکت کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تأکید کرد: خیرین علاقه مند می‌توانند از نزدیک در جریان وضعیت زندگی خانوار قرار گرفته و کمک‌های خود را اهدا کنند.