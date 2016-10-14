به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های امروز نمازجمعه شهر دارالمومنین با تسلیت ایام محرم و شهادت سیدالشهدا(ع) و تشکر از هیئت‌های شهرستان جهرم که با سازماندهی مناسب نسبت به ساحت مقدس اباعبدالله(ع) عرض ادب کردند، گفت: جهرم برای عزاداری یک سبک ویژه دارد که چنانچه آن را درست شناخته و به آن باور داشته باشیم جهات حسن دارد که می‌تواند الگویی برای سایر نقاط باشد.

وی با اشاره به اینکه این سبک عزاداری و سینه‌زنی در شهر جهرم طی یک روزگار طولانی شکل گرفته و در حال کامل شدن است، افزود: بنیانگذار این سنت نیک علما بزرگ جهرم بوده و خودشان به ترویج این سبک پرداختند.

امام جمعه جهرم بیان کرد: آنچه در ذهن علما جهرم بوده و تا به امروز نیز ادامه پیدا کرده این است که عزاداری امام حسین(ع) صرفاً جنبه عزا و نوحه‌خوانی ندارد؛ بلکه رجزخوانی، حماسه‌سرایی و ظلم‌ستیزی از ویژگی‌های عزاداری است.

وی ادامه داد: امروز حاصل زحمات آن بزرگان در روز عاشورا و تاسوعا و در قالب بیش از 30 هیئت عزاداری جهرم می‌بینیم که مانند یک مجموعه نظامی ساماندهی شده است.

آیت الله دژکام با اشاره به اینکه در برخی مواقع و برای تصویربرداری توسط رسانه‌ها سبک عزاداری‌ از شیوه سنتی تغییر می‌کند، از مسئولان رسانه در استان فارس خواست تا ضمن توجه به سبک‌های عزاداری نسبت به ترویج و به تصویرکشاندن آن توجه داشته باشد.

به گفته امام جمعه جهرم آنچه در کنار عزاداری‌ها مطرح است، نشان دادن کمال قدرت و عظمت مسلمانان و به رخ دشمنان کشیدن است.

برنامه‌ریزی برای طولانی نشدن مراسم‌ها، عدم اختلاط زنان و مردان در عزاداری‌ها با ایجاد خیمه‌گاه حضرت زینب(س) ویژه بانوان و توصیه به رعایت حجاب کامل در ایام عزاداری، از نکاتی بود که خطیب جمعه جهرم آن را مورد تاکید قرار داد.

امام جمعه جهرم همچنین با اشاره به واقع شدن شهادت امام سجاد(ع) در ایام محرم و لزوم احترام به مقام این امام همام نیز گفت: علما بزرگ جهرم برای تجلیل از مقام شامخ امام سجاد(ع) و تحت‌الشعاع قرار نگرفتن این مناسبت با آیین‌های سوگواری سیدالشهدا(ع) روایت دیگری که 25 محرم را به عنوان سالروز شهادت امام سجاد(ع) می‌داند اولویت قرار داده تا این مناسبت، مستقل از عزاداری امام حسین(ع) انجام شود.

وی با اشاره به اینکه این رسم خوب می‌تواند مورد توجه متولیان فرهنگ عمومی کشور قرار بگیرد، گفت: باید نسبت به آنچه در خور شأن امام سجاد(ع) است ادای احترام شود.