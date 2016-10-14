استکبار یار و یاور داعش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان بابیان اینکه استکبار از نفوذ اسلام در کشورهای اروپایی هراس دارد اظهار داشت: استکبار با حمایت از داعش قصد مبارزه با اسلام و ترویج اسلام گریزی دارد.

وی بابیان اینکه اسلام مدنظر داعش اسلام آمریکایی است بر لزوم ترویج و تبیین درست معارف اسلامی در جامعه تأکید کرد و گفت: استکبار و داعش در پی ایجاد تنش در کشورهای منطقه هستند.

وی با گرامیداشت شهادت سید و سالار شهیدان، بهره‌گیری از منش و سیره ائمه معصومین و حضرت سیدالشهدا (ع) را سبب تقویت روحیه معنویت و تثبیت نظام اسلامی دانست و گفت: امام حسین (ع) برای ترویج دین اسلامی تلاش کرده‌اند و نباید عده‌ای با برپایی فعالیت‌های سیاسی و حزبی، اسلام حسینی را خدشه‌دار کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، در بخشی از سخنانش با تأکید بر شرکت و ثبت‌نام در سرشماری نفوس و مسکن اظهار داشت: آمار در برنامه‌ریزی کشور نقش اساسی دارد و لازم است تا مردم در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت‌نام اقدام داشته باشند.

امام‌جمعه ساری، همچنین به تلاش کشورهای اسلامی و آسیایی برای اتمام جنگ در سوریه اشاره و اضافه کرد: کشور سوریه به‌زودی با کمک کشورهای اسلامی و ایران پیروز میدان خواهد شد و داعش را از منطقه خاورمیانه بیرون خواهند کرد.