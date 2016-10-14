به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضازاده ظهر جمعه در حاشیه بازدید از پایگاه خون‌گیری اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در نیمه نخست سال جاری ۱۷ هزار و ۴۹۷ واحد خون‌گیری انجام شده است.

وی افزود: در مقایسه وضعیت امسال و مدت مشابه سال گذشته با وجود افزایش میزان خون‌گیری، بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان ابتلا به بیماری‌های عفونی با کاهش همراه است.

مدیرکل انتقال خون استان ارتقا سطح بهداشتی شهروندان و مراقبت‌های بهداشتی را از دلایل کاهش بیماری‌های عفونی دانست و تأکید کرد: به عنوان مثال از ابتدای سال تنها یک نفر مبتلا به ویروس HIV شناسایی شده است.

رضازاده با تأکید به اینکه خون دریافت شده از اهدا کننده در چند مرحله آزمایش مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: در مجموع زمانی که در جمعیت اهداکنندگان بررسی‌ها صورت می‌گیرد مشاهده می‌شود، آمار ابتلا با کاهش همراه است.

وی با تأکید به اینکه میزان اهدای خون در بین بانوان اردبیلی پایین است، اضافه کرد: لازم است رسانه‌ها نسبت به فرهنگ‌سازی اهدای خون در بین بانوان اقدام کنند.

مدیر کل انتقال خون استان همچنین به اجرای طرح نذر خون اشاره و تصریح کرد: به زودی آمار نذر خون اطلاع‌رسانی می‌شود.