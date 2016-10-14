به گزارش خبر نگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان در آیین نماز وحدت بخش و دشمن شکن جمعه دامغان و در جمع مردم مومن به میزبانی مصلی امام خمینی (ره) این شهر ضمن عرض تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت سید الساجدین امام سجاد (ع) اظهار داشت: امام سجاد (ع) توانستند نهضت کربلا را به خوبی درک کرده و آن را به خاورمیانه همان بین النهرین منتقل کنند.

وی صحیفه سجادیه را از افتخارات شیعه دانست و گفت: در این کتاب با عظمت ۵۴ دعا آورده شده و بهترین معارف در قالب دعا در آن قرار داده شده است.

امام جمعه دامغان تصریح کرد: صحیفه سجادیه به عنوان ذخیره شیعیان و به زبور آل محمد (ص) معروف است و همه مومنان باید این کتاب را بخوانند.

حسینیان با بیان اینکه امام زین العابدین (ع) در طول عمر پر خیر و برکت خود ۱۷۰ شاگرد تربیت کردند، افزود: امام سجاد (ع) برای اسلام زحمات فراوان کشیدند و برای آن سختی‌های زیادی را متحمل شدند.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب کبری (س) در نهضت عاشورا اظهار داشت: آن حضرت انتقال دهنده پیام خون های ریخته شده کربلا بود و فلسفه نهضت کربلا را به خوبی تبیین کردند.

خطیب جمعه دامغان همچنین ضمن تقدیر از حضور مردم فهیم و عزادار، هیئت امنا مساجد و تکایا در ایام عزاداری دهه اول ماه محرم افزود: مردم فهیم و دوستدار اهل بیت (ع) دامغان با حضور پرشکوه در عزاداری روز دهم و ۱۱ محرم خوش درخشیدند و سلام و درود بر همه کسانی که این مکتب را احیاء کردند.

امام جمعه دامغان همچنین ضمن گرامیداشت سالروز ارتحال عالم مجاهد آیت الله مهدوی کنی (ره) رئیس فقید مجلس خبر گان رهبری اظهار داشت: سیاست های ایشان صادقانه و انقلابی بود.

حسینیان همچنین یاد و خاطره آیت الله اشرفی اصفهانی (ره) را گرامی داشت و درباره فرار سیدن ۲۴ مهر سالروز به آتش کشیدن مسجد کرمان در سال ۵۷ توسط رژیم شاه و جنایات عربستان سعودی در کشتار مردم مظلوم یمن و آغشته بودن دستان این رژیم فاسد به خون مردم مظلوم سوریه و عراق مطالبی بیان کرد.