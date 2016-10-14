مسئولان برای مقابله با ولنگاری های فرهنگی ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم مهاجریان مقدم درجمع نمازگزاران وعزاداران سالروز شهادت امام سجاد (ع) راتسلیت گفت وافزود: پس از واقعه کربلا مسئولیتی خطیر بردوش امام چهارم قرار گرفت که نهضت عاشورا را همراه با حضرت زینب (س) تکمیل کردند.

وی با بیان اینکه ولنگاری‌ها درکشور روزبه روز زیاد می‌شود، عنوان کرد: حتی شاهد هستیم کنسرت‌ها در شهر مقدس قم برگزار می‌شود که مراجع را به واکنش واداشته است.

وی عنوان کرد: در این چنین شرایطی وزیر ارشاد عنوان می‌کند کنسرت چه اشکالی دارد.

خطیب جمعه طبس تصریح کرد: ایشان عالم‌زاده است ومردم ازایشان انتظار دیگری دارند که انتظار تذکر توسط ایت الله جنتی به فرزندشان را دارند.

وی همچنین به حرمت شکنی دیگری که در شب عاشورا شد اشاره کرد و گفت: برگزاری مسابقه فوتبال آن هم در شب عاشورا مردم را از رفتن به مراسمات بازداشت اگرچه توجیهاتی داشتند.

وی تصریح کرد: مسئولان باید می‌بایست برنامه ریزی را درست انجام دهند و نباید اجازه داد چنین حرکاتی انجام شود.

وی همچنین خطاب به مسئولان میراث فرهنگی گفت: مسئولان کجا هستند که اخیرا توریست هایی به عنوان گردشگر به طبس می‌آیند و در شب عاشورا و روز عاشورا در نایبند و ازمیغان و... با وضعیت ناجور و بد حاضر می‌شوند که حرمت عاشورا نگه داشته نمی‌شود.

حجت الاسلام مهاجریان با بیان اینکه چرا مسئولان ذی ربط به این مسایل توجه نمی‌کنند، افزود: جای تاسف است که کسی جلوی این ولنگاری‌ها را نمی‌گیرد این‌ها عذاب را زیاد می‌کند.

وی از هیئت‌های مذهبی و روحانیت شهرستان دربرگزاری باشکوه مراسم‌های محرم تشکر کرد وگفت: امام حسین (ع) انتظاری از هیئت‌های مذهبی دارند و آن نماز اول وقت و به جماعت است که بهتر است درعزاداری‌هایمان تجدید نظر کنیم.

سالروزشهادت پنجمین شهید محراب آیت الله اصفهانی، روز جهانی استاندارد، روز پیوند اولیا ومربیان، سالروز به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان در زمان حکومت ستمشاهی پهلوی، سالروز تغییر قبله، سالروز وفات آیت الله مهدوی کنی از دیگر محورهای سخنان خطیب جمعه طبس بود.