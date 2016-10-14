به گزارش خبرنگار مهر، «میگوئل تکسیرا» که در غیاب امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از دیدار تراکتور برابر سایپا در هفته هشتم لیگ برتر حضور یافته بود، با اشاره به حساسیت این مسابقه گفت: فردا دو تیم قدرتمند ایرانی مقابل هم قرار می گیرند و مربی خوب ایرانی مقابل هم قرار خواهند گرفت. فردا یک بازی سخت را پیش روی داریم و آرزو می کنیم که با ارائه یک بازی زیبا ما نتیجه بگیریم.

وی در خصوص تعطیلات لیگ افزود: تعطیلات برای هیچ تیمی مخصوصا برای تیم های بالای جدولی خوب نیست. مسلما این موضوع به ضرر تیم خواهد بود اما چاره ای نداریم و به خاطر مشکلاتی که در فوتبال ایران است باید بپذیریم. مسئله خوب این است که تیم ملی نتیجه خوبی گرفت. به همین خاطر باید این موضوع را قبول کرد.

مربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در پاسخ به این پرسش که کارلوس کی روش در اکثر مواقع در ترکیب اصلی خود از بازیکنان لژیونر استفاده می کند و به همین خاطر آیا لازم است لیگ به این مقدار تعطیل شود؟ ادامه داد: در رابطه با تیم ملی من نمی توانم صحبت کنم چون مربی این تیم کی روش است و ایشان تصمیم گیرنده است. بعنوانعضوی از تراکتورسازی دوست داشتیم بازیکنان ما در تیم ملی مورد استفاده قرار بگیرند اما این بحث، نظر کی روش است.

مدیر رسانه ای تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز هم در پایان در خصوص شائبه هایی که با انتخاب فغانی به عنوان داور بازی این تیم برابر سایپا انتخاب شد، گفت: نه ما و نه هواداران تراکتور، هیچ ذهنیت بدی نسبت به آقای فغانی نداریم و از هر داور انتظار قضاوت عادلانه را داریم. فغانی برند داور ایرانی است که در المپیک هم قضاوت کرده و باعث افتخار ایران شده است.