موتورسیکلتی متفاوت از خودروساز معروف آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیو اطلس، شرکت خودروسازی بی ام و آلمان که به عنوان یکی از شاخص ترین خودروسازان در عرصه محصولات لوکس و پیشرفته محسوب می شود سال گذشته از طرح مفهومی موتورسیکلتی موسوم به Concept ۱۰۱ رونمایی کرد. در آن موقع هیچ کس تصور نمی کرد این طرح دیدنی به زودی به یک محصول واقعی تبدیل شود.

اما اکنون این اتفاق دیدنی روی داده است. مهندسان بی ام و نسل جدید از موتورسیکلتها را تحت عنوان K۱۶۰۰ B ساخته اند که ایده ابتدایی آن همان Concept ۱۰۱ بوده است.

در واقع بی ام و نشان داده که طرفدارانش را فریب نداده و طرحهای مفهومی خود را به زودی به ایده ای جذاب و واقعی تبدیل می کند.

این محصول جدید ۱۶۰ اسب بخار قدرت دارد که از این حیث در زمره موتورسیکلتهای قدرتی قرار می گیرد و جالب اینکه بی ام و اعلام کرده یکی از سبکترین موتورسیکلتهایی است که تاکنون اقدام به تولید آن کرده است.

این خودروساز در نظر دارد تولید انبوه آن را به زودی آغاز کرده و از اواسط سال آینده میلادی نیز فروش آن در بازارهای جهانی شروع کند.