به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته بجنورد بابیان اینکه کنگره سه هزار شهید خراسان شمالی تشریفاتی برگزار نمی‌شود اظهار کرد: در این کنگره بزرگ که با حضور چند مسئول کشوری برگزار می‌شود قرار است فضای شهادت مرور و پیام‌ها و نحوه زندگی شهدا به نسل جدید منتقل شود.

حجت‌الاسلام یعقوبی افزود: سه هزار شهید خراسان شمالی طی هشت سال دفاع مقدس کربلایی کار کردند و به معنای واقعی یک اقدام حسینی انجام دادند.

وی با اشاره به خطبه‌های امام سجاد (ع) و حضرت زینب کبری (س) تصریح کرد: خطبه این دو بزرگوار سبب بصیرت یافتن مردم آن زمان و ماندگاری قیام عاشورا شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: خطبه‌های امام سجاد (ع) و حضرت زینب کبری (س)، سبب شد تا امروز غیرتمندانه عَلَم امام حسین (ع) را بپذیریم و هرساله ایام محرم عزاداری عظیمی برگزار شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد بابیان اینکه عاشورا یک آغاز است نه یک انجام بیان داشت: واقعه عاشورا توسط امام حسین (ع) به وجود آمد و سپس امام سجاد (ع) و حضرت زینب کبری (س) آن را با خطبه‌های خود کامل و تداوم بخشیدند.

حجت‌الاسلام یعقوبی با اشاره به گفته شهید مطهری که اسلام به دست پیامبر (ص) تأسیس و به دست امام حسین (ع) تضمین شد، عنوان کرد: قیام امام حسین (ع) سبب شد تا اسلام ناب محمدی تا قیامت پابرجا بماند.

امام‌جمعه بجنورد به تجمع هیئت‌های مذهبی بجنورد در خیابان مصلی در روز تاسوعای حسینی اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه تجمع عزاداران حسینی امسال نسبت به سال گذشته بهتر بود اما باید سعی کنیم همانند شهرهایی چون یزد و زنجان ، طبل، سنج‌ها و علامت هیئت‌ها را کنار گذاشته و همگی به‌طور هماهنگ به عزاداری بپردازیم.

وی همچنین با اشاره به‌روز استاندارد بیان داشت: عدم رعایت استاندارهای مشخص توسط تولیدکنندگان، خیانت محسوب می‌شود چراکه سلامت افراد جامعه را به خطر می‌اندازد.