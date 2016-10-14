خاندان آل سعود دین ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبائی نژاد ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اصفهان، با اشاره به تعدد برگزاری مجالس عزای سید الشهدا در استان اصفهان، اظهار داشت: امسال با افزایش مراسم عزاداری در محرم، خدمات نیز افزوده شد.

وی با بیان اینکه در ماه های حرام مانند محرم نباید جنگ و درگیری صورت گیرد، افزود: متاسفانه آل سعود و گروه های تکفیری که ادعای مسلمانی دارند در این ماه جنگ های خود را متوقف نکردند و این مسئله نشان می دهد آنها در مقابل دستورات اسلام سرکشی کرده و دین ندارند.

امام جمعه اصفهان تصریح کرد: آل سعود در این ایام در اقدامی وحشیانه، ۷۰۰ نفر را در یک مجلس عزاداری به شهادت رساند که امیدواریم با ظهور امام زمان (عج) ریشه این خاندان و ظلم کنده شود.

وی ادامه داد: وزیر امور خارجه سعودی ها ادعا کرده ایران باید دست از حمایت از تروریسم بردارد درحالیکه آنها خود تروریست هستند و با این وضعیت کفار به ریش مسلمانان می خندند.

آیت الله طباطبائی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم پرداخت یارانه مستقیم به ادارات بهزیستی و کمیته امداد اشاره کرد و گفت: با این اقدام این دو اداره می توانند نیازمندان واقعی را پیدا و این یارانه را به آنها اختصاص دهند.

وی افزود: در این روزها به سالگرد فوت آیت الله مهدوی کنی نزدیک می شویم. رهبر معظم انقلاب به ایشان عنایت خاص داشتند چراکه اقدام شایسته ایشان مانند راه اندازی دانشگاه امام صادق هنوز به انقلاب خدمت می کند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به شهادت امام سجاد نیز اظهار داشت: صحیفه امام سجاد (ع) یک نسخه کامل برای دعاخوانی مومنان است به طوریکه اگر این کتاب با ارزش نبود مومنان نمی دانستند چگونه با خدا سخن بگویند.