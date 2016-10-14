به گزارش خبرگزاری مهر، «سامح شکری» وزیر امورخارجه مصر در گفتگو با روزنامه اتریشی استاندارد درباره اقدامات روسیه و «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه درقبال اوضاع حلب اظهار داشت: تنها راه حل بهبود وضعیت در حلب، برقراری آتش بس کامل در این استان است.

وی افزود: باید حساب تروریست ها و مخالفان در سوریه از هم جدا شناخته شود و برای برخورد با هرکدام راهکار مخصوص در پیش گرفته شود.

وزیر خارجه مصر در ادامه اظهار داشت: ما نمیتوانیم دائم در تعقیب و گریز تروریست ها باشیم چرا که اهداف سیاسی را دنبال می کنیم که باید برای آن زمان بگذاریم.

وی همچنین تصریح کرد: ما مخالف پیشرفت اقدامات نظامی هستیم و باید برای تحقق حقوق مردم سوریه راههایی مانند تغییر قانون اساسی را در پیش گرفت.