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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۶

وزیر امورخارجه مصر:

برقراری آتش‌بس کامل در حلب تنها راهکار پایان وضعیت بحرانی آن است

برقراری آتش‌بس کامل در حلب تنها راهکار پایان وضعیت بحرانی آن است

وزیر امورخارجه مصر در گفتگویی برقراری آتش بس کامل در حلب را اساسی ترین راهکار برای پایان بخشیدن به وضعیت بحرانی این استان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سامح شکری» وزیر امورخارجه مصر در گفتگو با روزنامه اتریشی استاندارد درباره اقدامات روسیه و «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه درقبال اوضاع حلب اظهار داشت: تنها راه حل بهبود وضعیت در حلب، برقراری آتش بس کامل در این استان است. 

وی افزود: باید حساب تروریست ها و مخالفان در سوریه از هم جدا شناخته شود و برای برخورد با هرکدام راهکار مخصوص در پیش گرفته شود.

وزیر خارجه مصر در ادامه اظهار داشت: ما نمیتوانیم دائم در تعقیب و گریز تروریست ها باشیم چرا که اهداف سیاسی را دنبال می کنیم که باید برای آن زمان بگذاریم. 

وی همچنین تصریح کرد: ما مخالف پیشرفت اقدامات نظامی هستیم و باید برای تحقق حقوق مردم سوریه راههایی مانند تغییر قانون اساسی را در پیش گرفت.

کد مطلب 3795087
شقایق لامع زاده

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