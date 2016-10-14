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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

رئیس هیئت ورزش های همگانی گلستان خبر داد

پیاده روی ورزشکار گلستانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان

پیاده روی ورزشکار گلستانی از خلیج فارس تا خلیج گرگان

گرگان – رئیس هیئت ورزش های همگانی گلستان از پیاده روی ورزشکار گلستانی در مسیر ۳ هزار کیلومتری خلیج فارس تا دریای خزر خبر داد.

الهه غیناقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «کامران هاشمی نجفی» ورزشکار برجسته استان گلستان که در حال حاضر مقیم کشور انگلیس است، در راستای جمع آوری کمک و حمایت از کودکان بی سرپرست (ایتام) و بد سرپرست مسیر ۳ هزار کیلومتری جزیره قشم تا بندرترکمن و گرگان (دریای جنوب تا دریای شمال، خلیج فارس تا دریای خزر) را پیاده طی می کند.

غیناقی افزود: این پیاده روی از ۱۸ مهرماه آغاز شده و تا ۲۷ آذر ماه همزمان با ولادت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ادامه خواهد یافت.

وی همچنین از موفقیت یک ورزشکار رزمی کار خبر داد و گفت: تیم رزم پرثوآ جمهوری اسلامی ایران با حضور «سودابه یوسفی چهارده» به عنوان بازیکن از استان گلستان در مسابقات جهانی تافیسا ۲۰۱۶ جاکارتا اندونزی به مقام قهرمانی رسید.

غیناقی همچنین از انتصاب «سید امیرعلی حسینی بای» به عنوان مسئول کمیته گردشگری ورزشی هیئت ورزش های همگانی استان گلستان خبر داد.

کد مطلب 3795092

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