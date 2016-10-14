به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدعلی موسوی جزایری در خطبه های نماز جمعه این هفته اهواز در محل مصلای مهدیه امام خمینی، از برگزاری عزاداری های باشکوه در ایام شهادت سید وسالار شهیدان قدردانی کرد و افزود: همگان را به ادامه برگزاری مجالس روضه ​خوانی، مقتل​ خوانی و شبیه​ خوانی در مساجد، حسینیه​ ها و منازل در باقی این ایام توصیه می کنم.

وی اظهار کرد: همه این کارها برای احیای شعائر حسینی است و گریه بر مصائب امام حسین(ع) موجب بخشودگی گناهان می ​شود.

امام جمعه اهواز با اشاره به جلسات هفته گذشته هیئت اقتصادی عراقی در خوزستان اظهار کرد: در هفته گذشته هیئتی از استان بصره به خوزستان سفر کردند که با امضای تفاهمنامه ای به تحکیم این روابط پرداختند.

آیت الله موسوی جزایری افزود: با وجود اعلام آمادگی این هیئت برای تحکیم روابط خود و همکاری کردن در زمینه‌های اقتصادی امیدواریم که روابط بیشتر و بهتر شود و از این رو باعث افزایش میزان اتحاد دو جامعه باشد.

پیشبرد روابط اقتصادی ایران و عراق

وی، رابطه با کشور عراق را در جهت پیشبرد روابط اقتصادی دانست و گفت: رابطه با کشور عراق در زمینه اقتصادی برای کشور مفید است.

آیت‌الله موسوی جزایری به حوادث این روزهای منطقه و جنایت‌های رژیم آل سعود در یمن اشاره کرد و ادامه داد: از نظر قوانین بین‌الملل این جنایت‌ ها توجیهی نداشته ولی با این وجود آمریکایی‌ ها تا کنون آن را محکوم نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: این حرکت آمریکا در حالی است که اگر یک قاتل در کشور ما به‌سزای عمل خود برسد و اعدام شود آنها بر ضد این کار موضع می‌گیرند ولی در مقابل شهادت بی‌دلیل صدها نفر در یمن هیچ صدایی از آنان در نمی‌آید.

نماینده ولی فقیه در خوزستان بیان کرد: گر چه سازمان ملل این جنایت هولناک را محکوم کرده اما دولت آمریکا هیچ حرکتی علیه این جنایت انجام نداده چرا که دولت آمریکا خود طرفدار این جنایتهاست.

آیت الله موسوی جزایری افزود: آمریکا در خصوص اعدام افراد قاتل در ایران بحث حقوق بشر را پیش می کشاند ولی این جنایت های بزرگ که صدها نفر بدون هیچ دلیل به شهادت می رسند را حقوق بشر نمی داند.

وی در ادامه به موضوع ورود بدون موافقت نیروهای ترکیه به کشور عراق اشاره کرد و با بیان اینکه این حرکت خلاف مقررات بین المللی است زیرا تجاوز و اشغالگری محسوب می شود، عنوان کرد: مردم عراق با جنایت‌های صدام مخالف بودند و هنگامی که حکومت وی سقوط کرد با ایران ارتباط زیادی برقرار کردند، دخالت‌های این ‌روزهای ترکیه در امور کشور عراق غیرموجه بوده و یک نوع اشغالگری به حساب می‌آید و ما این حرکت‌ها را محکوم می‌کنیم.

امام جمعه اهواز همچنین به مسئله سوریه اشاره کرد و گفت: روسیه هم در این باره حمایت آمریکا از تروریست‌ها را با صراحت اعلام کرده و صداقت مبارزه با تروریست و حرکت این کشور برای صلح غیرقابل قبول است.

آیت الله موسوی جزایری در ادامه خطبه ها از وزارت اطلاعات جهت شناسایی یک جریان داعشی که وارد کشور شده بود، تشکر کرد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان در پایان، به سالروز شهادت چهارمین شهید محراب آیت​ الله اشرفی اصفهانی و سالروز رحلت آیت​الله مهدوی ​کنی اشاره کرد.