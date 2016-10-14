تبعیت از ولایت موجب اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی قابل در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین در مسجدالنبی تقوی را عامل سعادت دنیا و آخرت انسانها دانست و اظهارداشت: رعایت تقوی در همه شئون زندگی موجب سعادت انسان می شود و افراد را در مسیر درست هدایت می کند.

وی با تشکر از حضور باشکوه مرم در مراسم عزاداری ماه محرم افزود: مردم دوستدار ائمه معصومین (ع) در عزاداری های ماه محرم عشق و ارادت خود به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را نشان دادند و صحنه های باشکوهی خلق کردند.

وی با اشاره به اهداف قیام عاشورا تصریح کرد: قیام امام حسین (ع) به ما درس عزت و آزادگی آموخت و همه باید در این ایام زندگی ائمه اطهار (ع) و سیره و منش آنها را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم تا به سعادت دنیا و آخرت برسیم.

امام جمعه موقت قزوین همچنین با تسلیت شهادت حضرت زین العابدین امام سجاد (ع) گفت: تقدیر و مصلحت الهی بر این بود که این امام در واقعه عاشورا دچار بیماری شوند تا بتوانند هدایت امت اسلامی را پس از این رویداد برعهده بگیرند تا قیام تداوم یابد.

حجت الاسلام قابل بیان کرد: امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) در روشنگری واقعه عاشورا نقش موثری ایفا کردند و با سخنرانی روشنگرانه خود نقشه های شوم یزیدیان نقش برآب شد.

ولایت فقیه هدایتگر جامعه اسلامی است

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: ولایت فقیه هدایتگر جامعه اسلامی است و ما را از فراز و نشیب ها به سلامت عبور می دهد و ما نیز باید پشت سر رهبری حرکت کنیم و با تبعیت از ولایت در مسیر ارزشها گام برداریم.

وی اضافه کرد: اگر در بیعت با ولایت محکم باشیم و سستی نکنیم هرگز دچار مشکل و آسیب نخواهیم شد.

امام جمعه موقت قزوین گفت: تداوم عزت و اقتدار میهن اسلامی در گرو تبعیت از رهبری است و همه باید با حفظ وحدت و انسجام در مسیر ولایت حرکت کنیم.

حجت الاسلام قابل با بیان مناسبت های روز در خصوص هفته پیوند اولیا و مربیان هم گفت: والدین باید وضعیت تربیتی فرزندان خود را پیگیری کنند و به آن اهمیت دهند و با نظارت بر فعالیت تحصیلی و تربیتی دانش آموزان نسبت به فعالیت آنها حساس باشند.

خطیب جمعه قزوین در ادامه در خصوص جنایات منافقین یادآورشد: منافقین کوردل امروز دیگر با دست خود نابود شده اند و در میان مردم منفور هستند و هیچ جایگاهی ندارند و روزهای پایانی حیات سیاسی خود را طی می کنند و جنایات آنها دیگر حتی برای ملل دیگر نیز مشخص شده است.

حجت الاسلام قابل همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید اشرفی اصفهانی و مرحوم آیت الله مهدوی کنی در خصوص سجایای اخلاقی آنها نکاتی را متذکر شد.