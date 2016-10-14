تردد بیش از ۲۵ هزار نفر از مرز شلمچه در دهه نخست محرم

جمال حمیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اول محرم و به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله(ع) تا روز گذشته، ۲۵هزار و ۶۰۱ نفر از اتباع ایرانی و غیر ایرانی از مرز شلمچه به عراق تردد کردند.

وی افزود: ۱۴ هزار و ۱۳۳ نفر از این تعداد ایرانی و ۱۱ هزار و ۴۶۸ نفر اتباع خارجی بودند.

مدیر پایانه مرزی شلمچه تاکید کرد: هیچ گونه مشکلی در روند خروج این افراد وجود نداشت.

حمیدی در ادامه، به پیشرفت پروژه ساخت سالن مسافری شلمچه اشاره کرد و گفت: پروژه مراحل نهایی خود را سپری می کند. سالن مسافری آماده است و محوطه پایانه نیز تا قبل از اربعین آماده می شود و در آینده ای نزدیک به صورت رسمی به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: تمام تمهیدات برای میزبانی باشکوه و تردد بدون مشکل زائران اربعین از مرز شلمچه فراهم شده است