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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۵

مدیر پایانه مرزی شلمچه خبر داد:

تردد بیش از ۲۵ هزار نفر از مرز شلمچه در دهه نخست محرم

تردد بیش از ۲۵ هزار نفر از مرز شلمچه در دهه نخست محرم

خرمشهر ـ مدیر پایانه مرزی شلمچه از تردد بیش از ۲۵ هزار نفر از گذرگاه بین المللی شلمچه طی دهه اول ماه محرم برای سفر به عتبات در عراق خبر داد.

جمال حمیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اول محرم و به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله(ع) تا روز گذشته، ۲۵هزار  و ۶۰۱ نفر از اتباع ایرانی و غیر ایرانی از مرز شلمچه به عراق تردد کردند.

وی افزود: ۱۴ هزار و ۱۳۳ نفر از این تعداد ایرانی و ۱۱ هزار و ۴۶۸ نفر اتباع خارجی بودند.

مدیر پایانه مرزی شلمچه تاکید کرد: هیچ گونه مشکلی در روند خروج این افراد وجود نداشت.

حمیدی در ادامه،  به پیشرفت پروژه ساخت سالن مسافری شلمچه اشاره کرد و گفت: پروژه مراحل نهایی خود را سپری می کند. سالن مسافری آماده است و محوطه پایانه نیز تا قبل از اربعین آماده می شود و در آینده ای نزدیک به صورت رسمی به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: تمام تمهیدات برای میزبانی باشکوه و تردد بدون مشکل زائران اربعین از مرز شلمچه فراهم شده است

کد مطلب 3795140

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