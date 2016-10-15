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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۱

عامل تخریب حرم حضرت سکینه(س) به هلاکت رسید

عامل تخریب حرم حضرت سکینه(س) به هلاکت رسید

ابوجعفر الحمصی فرمانده نظامی گروه داریا شهر دمشق، عصر روز گذشته به هلاکت رسید.

باشگاه خبرنگاران نوشت: ابوجعفر الحمصی فرمانده نظامی گروه داریا شهر دمشق، عصر روز گذشته در شهر درکوش واقع در حاشیه غربی استان ادلب سوریه به هلاکت رسید. این رسانه علت مرگ وی را غرق شدن در رودخانه عین الزرقاء اعلام کرده است.

وی افسر فراری ارتش سوریه بود که همزمان با آغاز بحران در این کشور به گروه های تروریستی تکفیری پیوسته و نقش مستقیمی از جنایات وحشیانه علیه دولت و مردم کشورش ایفا کرده بود. از مهمترین جنایات وی می توان به گلوله باران و تخریب حرم مطهر حضرت سکینه (س) در عملیات مشترک با گروه جبهه النصره شاخه رسمی القاعده در سوریه اشاره کرد.

کد مطلب 3795159

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