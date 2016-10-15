خبرگزاری فارس نوشت: نتایج حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد جوهری که برای خالکوبی مورد استفاده قرار میگیرد، هر ساله میلیونها نفر را در معرض ابتلا به سرطان قرار میدهد و به همین خاطر میبایست جلوی این فرآیند گرفته شود.
آژانس محصولات شیمیایی اروپا (ECHA) با بیان این خبر داد جوهرهای خالکوبی به طور پایه سمی هستند و این مسئله در جدیدترین مطالعات علمی ثابت شده است.
جوهرهای خالکوبی در حالت عادی میتوانند اختلالات پوستی، از واکنشهای آلرژیک گرفته تا خارشهای دردناک را باعث شوند و دوره زمانی طولانیتر این مشکلات احتمال ابتلا به سرطان را افزایش دهد.
در این بررسی مشخص شد خالکوبیهایی که با جوهر قرمز انجام میشود خطرناکترین نوع خالکوبی محسوب میشوند و پس از آن جوهر آبی، سبز و مشکی بیشترین خطر را دارند.
آژانس ECHA گفت: «بسیاری از مطالعات قبلی خطرات ناشی از خالکوبی را نشان داده بود. ولی این نخستین باری است که ثابت میشود این فرآیند میتواند احتمالا به ابتلا به سرطان را افزایش دهد».
شایعترین مشکلی که خالکوبی برای بدن انسان ایجاد میکند حساسیتهای پوستی است و جوهر آن در بسیاری از موراد میتواند اثرات سمی سرطانزا، جهشزا و ... را برجا بگذارد.
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