«عبدالعزیز الشمری» کاردار سعودی در عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، «ثامر السبهان» اعلام کرد که عربستان سعودی سطح روابط دیپلماتیک خود با عراق را در پی تنش های اخیر با این کشور کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، وی در پستی در صفحه منسوب به خود در توئیتر اعلام کرده است: عربستان سعودی «عبدالعزیز الشمری» را به سمت کاردار خود در عراق منصوب کرد.

گفتنی است، تاکنون هیچیک از مقامات رسمی عراق و عربستان این خبر را تأیید و یا رد نکرده اند.

روابط عربستان سعودی و عراق پس از آن تیره و تار شد که «ثامر السبهان» سفیر پیشین ریاض در بغداد بارها در امور داخلی عراق مداخله کرد. پس از آن، وزارت خارجه عراق رسما خواستار معرفی یک سفیر جدید در بغداد از سوی مقامات ریاض شد.