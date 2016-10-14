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۲۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۴

السبهان در توئیتر خود اعلام کرد:

«عبدالعزیز الشمری» کاردار سعودی در عراق شد

«عبدالعزیز الشمری» کاردار سعودی در عراق شد

«ثامر السبهان» سفیر سعودی در عراق در پُستی در توئیتر خود اعلام کرد که وی از این کشور خارج و «عبدالعزیز الشمری» به عنوان کاردار ریاض در بغداد تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، «ثامر السبهان» اعلام کرد که عربستان سعودی سطح روابط دیپلماتیک خود با عراق را در پی تنش های اخیر با این کشور کاهش داده است.

بر اساس این گزارش، وی در پستی در صفحه منسوب به خود در توئیتر اعلام کرده است: عربستان سعودی «عبدالعزیز الشمری» را به سمت کاردار خود در عراق منصوب کرد.

گفتنی است، تاکنون هیچیک از مقامات رسمی عراق و عربستان این خبر را تأیید و یا رد نکرده اند.

روابط عربستان سعودی و عراق پس از آن تیره و تار شد که «ثامر السبهان» سفیر پیشین ریاض در بغداد بارها در امور داخلی عراق مداخله کرد. پس از آن، وزارت خارجه عراق رسما خواستار معرفی یک سفیر جدید در بغداد از سوی مقامات ریاض شد.

کد مطلب 3795180

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    نظرات

    • ضرغام فیروزی ۲۰:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۳
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      پاسخ
      تروریست های تحت الامر عربستان عراق را به خاک و خون کشیدند چرا عراق هنوز تمایل به روابط به اصطلاح دیپلماتیک با ال سعود کودک کش و زن کش دارد؟ دولتمردان و علمای دینی عراق دیگر منتظر چه اقدام ال سعود هستند تا روابط به اصطلاح دیپلماتیک را با انها قطع کنند؟ ال سعود همانند صدام نوکر و اجیر امریکان. با نوکر دشمن چه رابطه ای میتوان داشت؟

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