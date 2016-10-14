برتری قعرنشینان در روز توقف شاهین بندرگز/ یک دیدار لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های استان گلستان عصر جمعه برگزار شد که طی آن تیم قعرنشین استقلال کردکوی در گرگان مقابل تیم بحران زده قزاق دو بر یک به پیروزی رسید.

تیم شهید آسیابی کلاله که این روزها شرایط خوبی را سپری می‌کند در ادامه روند خوبش سه بر دو مهمان خود استقلال بندرگز را مغلوب کرد و شاهین بندرگز در خانه با تساوی بدون گل مقابل پرسپولیس آق قلا متوقف شد.

همچنین دیدار تیم‌های دارایی گز و عقاب گنبدکاووس به دلیل مشکلات مالی تیم عقاب به زمان دیگر موکول شد.

در جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال استان گلستان تا پایان هفته هشتم، تیم کشاورز علی آباد کتول با ۱۴ امتیاز صدرنشین است و تیم استقلال بندرگز با ۱۱ امتیاز در مکان دوم قرار دارد، تیم‌های عقاب گنبدکاووس و دارایی گز نیز با امتیاز مشابه ۱۰ و به دلیل تفاضل گل در رده‌های سوم و چهارم جای گرفته‌اند.

همچنین تیم شهید آسیابی کلاله با ۹ امتیاز در مکان پنجم جای گرفته و تیم‌های شاهین بندرگز و قزاق گرگان با امتیاز مشابه هشت و به دلیل تفاضل گل در رده‌های ششم و هفتم قرار دارند.

تیم‌های استقلال کردکوی با ۶ امتیاز و پرسپولیس آق قلا با پنج امتیاز در جایگاه‌های هشتم و نهم ایستاده‌اند.

لازم به ذکر است؛ قهرمان لیگ برتر فوتبال گلستان مجوز حضور در فصل آینده رقابت‌های زیرگروه کشور را به دست می‌آورد و تیم آخر نیز به لیگ دسته اول فوتبال استان سقوط خواهد کرد.