فولاد از هر نظر شایستگی پیروزی داشت/تعطیلات به ما ضربه زد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصمد مرفاوی شامگاه امروز جمعه پس از شکست تیمش در برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: قبل از هر چیز از بابت عدم حضور خود در نشست خبری پیش از بازی عذرخواهی کنم ولی این موضوع به دلیل همزمانی تمرین تیم ما با نشست خبری پیش آمد و من امکان حضور نیافتن در تمرین تیم خود را نداشتم.

وی افزود: این برد را به فولاد خوزستان تبریک می گویم زیرا اعتقاد دارم آنها بهتر از ما بودند و در مقابل بازیکنان من بسیار بد در زمین ظاهر شدند. فولاد در همه زمینه ها از ما بهتر بود و حق کسب این سه امتیاز را از هر نظر داشت.

مرفاوی بیان کرد: ما برای کسب موفقیت باید بیشتر تلاش کنیم تا در ادامه راه موفق باشیم. نفرات جانشین ما نیز در این بازی به خوبی با سایر بازیکنان هماهنگ عمل نکردند و خواسته های من را به خوبی اجرا نکردند.

سرمربی تیم صبای قم عنوان کرد: امروز به گونه ای بازی کردیم که اگر بازی دو ساعت دیگر هم ادامه داشت باز هم موفق به گلزنی نمی شدیم و این موضوع باید برای بازی های آینده اصلاح شود. البته ما بازیکن گلزن در ترکیب خود داشتیم ولی موقعیت های خوبی از سوی سایر بازیکنان برای آنها ایجاد نشد.

مرفاوی گفت: در این بازی چند بازیکن اصلی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم ضمن اینکه تعطیلی حدود یک ماهه لیگ برتر نیز با تیم ما ضربه زد. شاید اگر در اولین بازی بعد از تعطیلات ما میزبان بودیم شرایط بهتری در برابر حریف رقم می زدیم ولی اطمینان دارم بازیکنان من در بازی های آینده این نتیجه را جبران می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته هشتم لیگ برتر باشگاه های کشور، تیم های فولاد خوزستان و صبای قم در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی را تیم فولاد با نتیجه دو بر یک به سود خود خاتمه داد.